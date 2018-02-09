«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда» до 61 000 человек

«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость своего стадиона «Энфилд» до 61 000 человек.

Планируется расширить трибуну «Энфилд Роуд Энд», что добавит еще 7 тысяч мест. На данный момент арена рассчитана на 54 тысячи человек. Дизайн перестройки трибуны будет утвержден летом этого года.

Таким образом, стадион «Ливерпуля» может стать вторым по вместимости в АПЛ после «Олд Траффорд», хотя «Ман Сити» планирует расширить свой «Этихад» также до 61 тысячи, а «Тоттенхэм» строит новую арену вместимостью в 62 тысячи.