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«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда» до 61 000 человек

вчера, 15:53

«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость своего стадиона «Энфилд» до 61 000 человек. 

Планируется расширить трибуну «Энфилд Роуд Энд», что добавит еще 7 тысяч мест. На данный момент арена рассчитана на 54 тысячи человек. Дизайн перестройки трибуны будет утвержден летом этого года.

Таким образом, стадион «Ливерпуля» может стать вторым по вместимости в АПЛ после «Олд Траффорд», хотя «Ман Сити» планирует расширить свой «Этихад» также до 61 тысячи, а «Тоттенхэм» строит новую арену вместимостью в 62 тысячи.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Капитан Смoллетт
сегодня в 00:42
Капитан Смoллетт:
да да да успокаивай себя дальше)) мю даже во время кризиса хоть какие-то трофеи брал, а чего добился ливер с "лучшей атакой лиги"?? 6 лет без побед, вот это настоящий позор...
Смотри как бы эти трофей не стали последними в этом десятилетие, не каждый год будете с Аяксами и Саутгемптон играть, а как МЮ играет с командами более сильными чем Йовил мы уже видели, паркует автобус, и то не всегда удачно.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 21:45
автобусные завыли
сами с открытыми ртами слушают You'll never walk alone на Энфилде
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт ответил Kirill Erokhin
вчера в 19:55
Kirill Erokhin:
Настоящий позор, это, то во что играет сейчас МЮ, что скоро люди вообще на Олд Траффорд приходить не будут, лучше уж на Этихад, там команда хотя бы в футбол играет.
да да да успокаивай себя дальше)) мю даже во время кризиса хоть какие-то трофеи брал, а чего добился ливер с "лучшей атакой лиги"?? 6 лет без побед, вот это настоящий позор...
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Капитан Смoллетт
вчера в 19:30
Капитан Смoллетт:
теперь на то как позорятся ливер, сможет посмотреть на 7К человек больше))0
Настоящий позор, это, то во что играет сейчас МЮ, что скоро люди вообще на Олд Траффорд приходить не будут, лучше уж на Этихад, там команда хотя бы в футбол играет.
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
вчера в 18:17
Это надо было делать еще лет 10 назад.
dzvinka
dzvinka
вчера в 18:01
давно пора. Стадион с самой лучшей атмосферой среди топов Англии (не путать с ТТХ) должен вмещать 60-тку, по современным меркам.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:38
Все же наверное дешевле, чем строить новую коробку.
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 16:33
Большой стадион.
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
вчера в 16:29
теперь на то как позорятся ливер, сможет посмотреть на 7К человек больше))0
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
вчера в 16:14
БРИГАДЫ КРЕВЕТОЧНЫХ СЭНДВИЧЕЙ БУДУТ ДОВОЛЬНЫ !

ГЫ-ГЫ
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