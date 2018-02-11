Рамос: «Я совру, если скажу, что мы не думали о ПСЖ»

Мадридский «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» в 23-м туре чемпионата Испании, хотя игроки «сливочных» в мыслях уже готовились к лигочемпионскому матчу с ПСЖ. Капитан «Галактикос» Серхио Рамос рассказал о подготовительной встрече:

«Я совру, если скажу, что мы не думали о ПСЖ. Могли давить и дальше, но сохранить тот же темп в течение 90 минут было непросто. Основной задачей было зарядиться уверенностью, и это нам удалось.

С первой минуты команда вышла на поле, чтобы играть в футбол, контролировать мяч, прессинговать оппонента, выигрывать верховую борьбу. Разве что у ворот можно было сыграть получше.

Свист в адрес Бензема? Давайте не будем об этом. Мы бы были никем без болельщиков. А теперь, перед игрой с ПСЖ, они нам особенно нужны».

Первый поединок «Реала» и ПСЖ состоится 14 февраля в Мадриде.