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Терехин: «„Зенит“ хочет выиграть ЛЧ? А я хочу тренировать „Реал“»

сегодня, 09:19

Экс-нападающий московских клубов «Динамо» и «Локомотив» Олег Терехин прокомментировал слова президента «Зенита» Сергея Фурсенко, который в прошлом году сказал, что питерский клуб скоро выиграет Лигу чемпионов.

«Фурсенко намекал, что „Зенит“ хочет выиграть Лигу чемпионов? А я хочу тренировать мадридский „Реал“ - но меня туда не берут. Все чего-то хотят - и клубы, и футболисты, и тренеры, это нормально. Дай Бог, чтобы хорошие мечты и желания сбывались.

Последний розыгрыш Лиги Европы выиграл „Манчестер Юнайтед“, с которым нам сейчас равняться не с руки. У нас разве есть суперклубы континентального масштаба? „Локомотив“, „Спартак“ или „Зенит“ отнюдь не европейские суперклубы».

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Все комментарии
Трусливый Бегимотик
Трусливый Бегимотик ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:35
Jeck Denielse:
Когда то ,в 19-м веке такие же "терёхины" смеялись над Циолковским ,который мечтал чтоб человек летал в космос........теперь они выглядят смешными.....)) Несомненно к выигрышу ЛЧ Зенит пока не готов....но то что руководитель имеет такие цели и смотрит с оптимизмом в будущее - это правильно.... Когда то никто не верил что Зенит и ЦСКА поднимут над головой еврокубок...... Теперь же поклонники этих клубов с высока смотрят на несчастную писанину на данной ветке поклонников клубов,которым не чем похвастаться не о чем мечтать ....а лишь пливать грязью Сергея Александровича..... Удачи им в их зависти и пессимизме !!!!!!!!!!!!!! P.S. Терёхин раньше производил впечатление умного человека и игрока....))) Какой Реал....почему тренировать.... Лишний раз доказывает - не у всех надо брать интервью сразу после выходных...))))
сравнить свой газовый выпук с научной деятельностью Циолковского, это, конечно, сильно. Из ресторанов в космос не летают, знаете ли.
игорь алексеев
игорь алексеев
сегодня в 13:28
Действительно пора бы уже, а то ежегодные полуфиналы на протяжении десятка лет уже изрядно приелись и воспринимаются как обыденность...)
Казанский
Казанский ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:26
Jeck Denielse:
Когда то ,в 19-м веке такие же "терёхины" смеялись над Циолковским ,который мечтал чтоб человек летал в космос........теперь они выглядят смешными.....)) Несомненно к выигрышу ЛЧ Зенит пока не готов....но то что руководитель имеет такие цели и смотрит с оптимизмом в будущее - это правильно.... Когда то никто не верил что Зенит и ЦСКА поднимут над головой еврокубок...... Теперь же поклонники этих клубов с высока смотрят на несчастную писанину на данной ветке поклонников клубов,которым не чем похвастаться не о чем мечтать ....а лишь пливать грязью Сергея Александровича..... Удачи им в их зависти и пессимизме !!!!!!!!!!!!!! P.S. Терёхин раньше производил впечатление умного человека и игрока....))) Какой Реал....почему тренировать.... Лишний раз доказывает - не у всех надо брать интервью сразу после выходных...))))
Когда то ,в 19-м веке такие же "терёхины" смеялись над Циолковским ,который мечтал чтоб человек летал в космос........теперь они выглядят смешными.....))
--------------------
Эка тебя занесло на повороте)))
котлина брат
котлина брат
сегодня в 13:07
Желание Терёхина более реалистично, чем желание Зенита
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:04
Ну сказал и сказал. Если я не ошибаюсь он говорил, что Россия выиграет ЧМ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:40
Когда то ,в 19-м веке такие же "терёхины" смеялись над Циолковским ,который мечтал чтоб человек летал в космос........теперь они выглядят смешными.....))

Несомненно к выигрышу ЛЧ Зенит пока не готов....но то что руководитель имеет такие цели и смотрит с оптимизмом в будущее - это правильно....

Когда то никто не верил что Зенит и ЦСКА поднимут над головой еврокубок......
Теперь же поклонники этих клубов с высока смотрят на несчастную писанину на данной ветке поклонников клубов,которым не чем похвастаться не о чем мечтать ....а лишь пливать грязью Сергея Александровича.....

Удачи им в их зависти и пессимизме !!!!!!!!!!!!!!

P.S. Терёхин раньше производил впечатление умного человека и игрока....)))
Какой Реал....почему тренировать....
Лишний раз доказывает - не у всех надо брать интервью сразу после выходных...))))
за
за
сегодня в 12:38
Зачетный троллинг от Терехина.
1asss
1asss
сегодня в 12:36
а кто такой терехин? он что то выиграл? или как поросята только языком лизать?
vka1970
vka1970
сегодня в 12:33
Да прав парень.Во всём прав.Правда бакланы до сих пор не в теме.
1asss
1asss
сегодня в 12:29
начинаются игры на вылет Лиги Европы, за мужиков ЦСКА,Локо и Зенита спокойны, а вот хрюши любви обильные явно на 0-7 тянут
Dominators
Dominators ответил fanKS
сегодня в 12:29
fanKS:
Все когда-то бывает впервые. "Динамо" Москва в послевоенные годы поехала на туманный Альбион, и показала местным задавакам, что в СССР есть футбол. В 50-е годы Лев Яшин и ко завоевали олимпийские медали и 4 место на ЧМ, 1 ЧЕ - и золото СССР. 1985 год 0- Динамо Киев - обладатель Кубка кубков, 2005 год - ЦСКА первая победа в кубке УЕФА
Олимпиаду выиграли в 1956 , Кубок Европы в 1960 , 2 место ЧЕ в 1964 , 4 место ЧМ в 1966 , 2 место ЧЕ в 1970 . Динамо Киев выиграло КК в 1986 году , а Динамо Тбилиси КК в 1981 . Все это во времена СССР .
1asss
1asss ответил Miaf
сегодня в 12:27
Miaf:
Кто сейчас только не смеется над бакланами.
    Заполярный
    Заполярный ответил Шамаич
    сегодня в 12:26
    Шамаич:
    Уже все кому не лень потешаются над газовым проектом! Насри в зенит,похоже становится народной забавой))))
    Насри в зенит очень повеселило.
    MAUS
    MAUS ответил Олeневод
    сегодня в 12:26
    Олeневод:
    Я тоже хочу тренировать Реал, обещаю - за 2 года вывести его в пердив и продать Криштиану в Спартак!
    ЗАчем продавать ? Бесплатная аренда и зп ему еще сами выплачивать!
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 12:26
    Я думаю мечтать имеет каждый человек так что обсуждать не стоит
    MAUS
    MAUS ответил gracie
    сегодня в 12:25
    gracie:
    Это тебе не Украина , чтобы унижать своей болтовнёй наш футбол. Он забыл упомянуть своё Динамо балабол.А Зенит нагибал МЮ на Супер Кубке .Такой антипатриот России долже ехать тренировать на Украину , там твои речи поймут и они очень там понравятся.Какоя-то злоба и глупость идёт от таких выступлений как у этого бывшего футболёра Терёхина.
      eugen-han
      eugen-han
      сегодня в 12:24
      зенит в действительности, - это ближайшие два-три года выиграет ЛЧ,но г.фурс не просто констатирует,а заявляет и тем самым призывает глав.спонсора вкладываться куда более,что бы свой карман под завязку заполнить....
      Doping87
      Doping87
      сегодня в 12:13
      Зачем комментировать сказанное год назад? Живи настоящим, думай о будущем!
      fanKS
      fanKS
      сегодня в 12:11
      Все когда-то бывает впервые. "Динамо" Москва в послевоенные годы поехала на туманный Альбион, и показала местным задавакам, что в СССР есть футбол. В 50-е годы Лев Яшин и ко завоевали олимпийские медали и 4 место на ЧМ, 1 ЧЕ - и золото СССР. 1985 год 0- Динамо Киев - обладатель Кубка кубков, 2005 год - ЦСКА первая победа в кубке УЕФА
      kastet2008
      kastet2008 ответил Остапчук 67
      сегодня в 12:05
      А Спартаку (к примеру ),проще выйграть кубок соли ,чем когда то еврокубок
      mntr13
      mntr13
      сегодня в 12:04
      Смешно
      Crooclin
      Crooclin ответил memphis
      сегодня в 11:41
      memphis:
      А я хочу спать...
      Как можно "спать" когда тут столько пиплов конкретно не правы!?!?!
      Шамаич
      Шамаич
      сегодня в 11:29
      Уже все кому не лень потешаются над газовым проектом!
      Насри в зенит,похоже становится народной забавой))))
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      сегодня в 11:28
      "Зениту" легче придумать для себя очередной рейтинг, чем выиграть трофей.
      memphis
      memphis
      сегодня в 11:28
      А я хочу спать...
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 11:13
      Терехин: "Я хочу тренировать Реал"
      Фурсенко: "Я хочу чтобы Зенит выиграл ЛЧ"
      Дзюба: "Я хочу играть в топ-клубе, например в Челси, в Арсенале или в Ливерпуле"

      Газпром - мечты сбываются.
      kastites
      kastites
      сегодня в 11:10
      Ещё один умник из Москвы
      cpartak60
      cpartak60 ответил Sem25
      сегодня в 11:06
      Sem25:
      Мы сами свой футбол ненавидим, когда в нем даем хозяйничать мутко-фурсам.
      да!это точно!пока футболом у нас управляют те кому там не надо быть футбол у нас не будет лучшим!
      Московские бабушки
      Московские бабушки
      сегодня в 11:04
      Саша Кокорин каждый вечер выигрывает ЛЧ, на приставке.
      SHMEL
      SHMEL
      сегодня в 11:02
      Хорошо потроллил...Очень часто желания не совпадают с возможностями.
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