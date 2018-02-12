Терехин: «„Зенит“ хочет выиграть ЛЧ? А я хочу тренировать „Реал“»

Экс-нападающий московских клубов «Динамо» и «Локомотив» Олег Терехин прокомментировал слова президента «Зенита» Сергея Фурсенко, который в прошлом году сказал, что питерский клуб скоро выиграет Лигу чемпионов.

«Фурсенко намекал, что „Зенит“ хочет выиграть Лигу чемпионов? А я хочу тренировать мадридский „Реал“ - но меня туда не берут. Все чего-то хотят - и клубы, и футболисты, и тренеры, это нормально. Дай Бог, чтобы хорошие мечты и желания сбывались.

Последний розыгрыш Лиги Европы выиграл „Манчестер Юнайтед“, с которым нам сейчас равняться не с руки. У нас разве есть суперклубы континентального масштаба? „Локомотив“, „Спартак“ или „Зенит“ отнюдь не европейские суперклубы».