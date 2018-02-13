Кроос: «Очень жду матчей против ПСЖ и смотрю на них с оптимизмом»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Пари Сен-Жермен» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов:
«Нам задают те же вопросы, что и в прошлом году, ведь мы и тогда являлись действующими чемпионами турнира, и нам всегда было непросто. В последнем розыгрыше Лиги чемпионов мы играли против „Баварии“, „Атлетико“, „Ювентуса“ и взяли ЛЧ, как и в 2016 году.
Поэтому я очень жду этих матчей. Конечно, будет сложно. ПСЖ – отличная команда, но и „Реал“ тоже. Я смотрю на эти матчи с оптимизмом.
Нам досталась команда с одним из лучших вратарей, четырьмя лучшими защитниками, тремя лучшими полузащитниками и нападающими. Но в нашем составе также есть великолепные защитники, полузащитники, нападающие и замечательный вратарь. Важно, чтобы мы верили в то, что делаем. Это самое главное».
Форвард «Реала» Криштиану Роналду подчеркнул, что мадридская команда уважает ПСЖ.
Без Реала ни один турнир не будет интересен. Так что вперед Мадрид!
Без Реала ни один турнир не будет интересен. Так что вперед Мадрид!