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Кроос: «Очень жду матчей против ПСЖ и смотрю на них с оптимизмом»

сегодня, 05:08
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗавтра в 22:45 Не начался

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Пари Сен-Жермен» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Нам задают те же вопросы, что и в прошлом году, ведь мы и тогда являлись действующими чемпионами турнира, и нам всегда было непросто. В последнем розыгрыше Лиги чемпионов мы играли против „Баварии“, „Атлетико“, „Ювентуса“ и взяли ЛЧ, как и в 2016 году.

Поэтому я очень жду этих матчей. Конечно, будет сложно. ПСЖ – отличная команда, но и „Реал“ тоже. Я смотрю на эти матчи с оптимизмом.

Нам досталась команда с одним из лучших вратарей, четырьмя лучшими защитниками, тремя лучшими полузащитниками и нападающими. Но в нашем составе также есть великолепные защитники, полузащитники, нападающие и замечательный вратарь. Важно, чтобы мы верили в то, что делаем. Это самое главное».

Форвард «Реала» Криштиану Роналду подчеркнул, что мадридская команда уважает ПСЖ.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
сегодня в 09:05
Остался один турнир. Две игры и одна задача, только победа!
Без Реала ни один турнир не будет интересен. Так что вперед Мадрид!
Sam Samych
Sam Samych
сегодня в 05:21
С тебя гол + пасы на кр7
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