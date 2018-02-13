Коутиньо: «Когда „Ливерпуль“ отказал „Барселоне“, мне пришлось работать еще усерднее»

Новичок «Барселоны» Филиппе Коутиньо вспоминает об уходе из «Ливерпуля», который мог покинуть еще летом:

«Летом, когда поступило предложение из „Барселоны“, я был со всеми откровенен, ведь стремился перейти в этот клуб. В итоге не вышло, тогда мне пришлось работать на поле еще усерднее, чтобы болельщики „Ливерпуля“ не подумали, что я перестал стараться.

Было непросто, но должен признать, что приятные эпизоды были и в „Ливерпуле“. Фанаты отнеслись ко мне очень хорошо, хоть мне и не удалось выиграть трофеи.

Месси и Суарес очень тепло меня приняли. Это мои кумиры, а играть в одной команде с ними — одно удовольствие, как и с Иньестой и другими игроками. Немногим предоставляется такой шанс, так что я очень счастлив!»