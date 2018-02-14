Эмери: «Заменить Неймара на Роналду? Я доволен бразильцем»

В преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и ПСЖ журналисты спросили наставника парижан Унаи Эмери о том, хочет ли он поменять Неймара на нападающего «галактикос» Криштиану Роналду.

«Ну, это может быть одновременно и сложный вопрос, и простой — зависит от того, как на него посмотреть. Я доволен Неймаром», - ответил Эмери.

Ранее Эмери отметил, что ПСЖ готов к противостоянию с «Реалом».