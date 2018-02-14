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Эмери: «Заменить Неймара на Роналду? Я доволен бразильцем»

сегодня, 09:38
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен22:45 Не начался

В преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и ПСЖ журналисты спросили наставника парижан Унаи Эмери о том, хочет ли он поменять Неймара на нападающего «галактикос» Криштиану Роналду.

«Ну, это может быть одновременно и сложный вопрос, и простой — зависит от того, как на него посмотреть. Я доволен Неймаром», - ответил Эмери.

Ранее Эмери отметил, что ПСЖ готов к противостоянию с «Реалом».

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 12:28
Рональда старый уже!
No problem
No problem ответил вхсо 111
сегодня в 11:21
вхсо 111:
Привет, Нурик! Да прорвало его перед матче, уже вон до какой темы докатились журналюги сравнивают 33 летнего с 26 летним. По мерка футбола разница большая.
Здарова брат!
Есть такое,журналюги подогрев суют),рот у них резиновое.
Поскорей б матч,не сидится мне...легкий мандраж присутствует.
ArtNow
ArtNow
сегодня в 11:13
Ну если реал отдаст Пеналду и доплатит 300 лямов, то может в Париже и согласятся на обмен.
вхсо 111
вхсо 111 ответил No problem
сегодня в 10:48
No problem:
Чё то разбазарился этот Эмери.
Привет, Нурик! Да прорвало его перед матче, уже вон до какой темы докатились журналюги сравнивают 33 летнего с 26 летним. По мерка футбола разница большая.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 10:37
Все верно: Неймар молодой, Роналду старый.
No problem
No problem
сегодня в 10:13
Чё то разбазарился этот Эмери.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:04
Скоро все решится, кто сильнее.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:44
Что за вопрос? и что журналюги хотели услышать???
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