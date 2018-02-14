Каррера: «Если будет слишком холодно, мы сможем пропустить по стопочке водки»

Наставник «Спартака» Массимо Каррера пообщался с журналистами накануне матча 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком»:

«Несмотря на морозы, поле будет в отличном состоянии. Именно состояние поля есть гарант хорошей игры. Если будет слишком холодно, думаю, мы сможем пропустить по стопочке водки.

Мог бы я тренировать команду из одних москвичей? Конечно же, смог бы, если руководство примет решение собрать команду только из российских игроков.

Несмотря на то что у „Атлетика“ не получается добиться результата в своём чемпионате, это не помешает им хорошо сыграть против нас. В европейских интернациональных матчах внутренние кризисы не имеют места. Все будут настраиваться на матчи и показывать свою игру».

На матче «Спартак» - «Атлетик» ожидается аншлаг.