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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Каррера: «Если будет слишком холодно, мы сможем пропустить по стопочке водки»

вчера, 14:44
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)Атлетик21:00 Не начался

Наставник «Спартака» Массимо Каррера пообщался с журналистами накануне матча 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком»:

«Несмотря на морозы, поле будет в отличном состоянии. Именно состояние поля есть гарант хорошей игры. Если будет слишком холодно, думаю, мы сможем пропустить по стопочке водки.

Мог бы я тренировать команду из одних москвичей? Конечно же, смог бы, если руководство примет решение собрать команду только из российских игроков.

Несмотря на то что у „Атлетика“ не получается добиться результата в своём чемпионате, это не помешает им хорошо сыграть против нас. В европейских интернациональных матчах внутренние кризисы не имеют места. Все будут настраиваться на матчи и показывать свою игру».

На матче «Спартак» - «Атлетик» ожидается аншлаг.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 02:01
Сергеевич вернулся 1:
Ты это Европе докажи, а не мне..)).
Таки, Европе вон хохлы всё что-то доказывают, а мне, как-то, не по контуру...))) Я в Азии живу...)))
1asss
1asss
вчера в 22:33
поэтому я свинину и не ем, она вся проспиртована
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Блоссия
вчера в 22:08
Блоссия:
Дорогой Каррера, какая может быть водка? Сейчас полстраны подпрыгнут на стуле от обиды))) - Помилуйте, только чистый спирт!
Наталья Николаевна, Добрый Вечер еще раз. Почему Вы мне никогда не отвечаете на мои вопросы?
fcspartak
fcspartak ответил wingback
вчера в 22:00
wingback:
В спартаке все пьют по-чёрному от безысходности и невыносимой лузоты. А неграм дают банан чтоб рот был занят...
от безысходности подгребняков подписывают
mat73
mat73
вчера в 21:04
Настоящий русский мужик!
wingback
wingback
вчера в 20:16
В спартаке все пьют по-чёрному от безысходности и невыносимой лузоты. А неграм дают банан чтоб рот был занят...
Верг
Верг ответил Великолепный
вчера в 20:02
Великолепный:
Если будет слишком холодно, мы сможем пропустить по стопочке водки и в баньку
по промесу и не понятно жарко ему или холодно
cpartak60
cpartak60 ответил Викос
вчера в 18:45
Викос:
Сейчас набегут трезвенники-язвенники:)
колька сорок пятый из питерских как всегда впереди всех!
Nikola45
Nikola45
вчера в 18:38
А может лучше бромметан! Как то привычнее ))
Nikola45
Nikola45 ответил blitz
вчера в 18:32
blitz:
Каррера: «Если будет слишком холодно, мы сможем пропустить и 0:7 и больше»
Да больше на много больше )))
Nikola45
Nikola45 ответил mangoх12
вчера в 18:32
mangoх12:
Карерра в пабе -Официант, водки! -Вам по 0.5 ? -Нам традиционно по 0,7!
Нет традиционно 0.5 особенно от Зенита! А вот 0.7 это уже в разнос ))
Nikola45
Nikola45 ответил Великолепный
вчера в 18:30
Великолепный:
Если будет слишком холодно, мы сможем пропустить по стопочке водки и в баньку
Все по Спартаковски баня и та в щелях ))
Nikola45
Nikola45 ответил spartach n1
вчера в 18:29
spartach n1:
Главное побольше скобочек рисуй и оно ещё хитрей становится !
    mangoх12
    mangoх12
    вчера в 18:24
    Карерра в пабе
    -Официант, водки!
    -Вам по 0.5 ?
    -Нам традиционно по 0,7!
    blitz
    blitz
    вчера в 18:09
    Каррера: «Если будет слишком холодно, мы сможем пропустить и 0:7 и больше»
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 17:59
    Если будет слишком холодно, мы сможем пропустить по стопочке водки и в баньку
    КАМЮ
    КАМЮ ответил Сергеевич вернулся 1
    вчера в 17:43
    Сергеевич вернулся 1:
    Тебя Европе привлекли бы к ответственности за издевательство над домашними животными..))
    Сказочка русская - Европе неподсудна.
    SHMEL
    SHMEL ответил spartach n1
    вчера в 17:36
    spartach n1:
    Слава богу не еременко !
    Так брата его взяли,он за старшего отомстит...Плюс Титов поможет,научит...
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответил Багров-брат
    вчера в 16:47
    Багров-брат:
    Таки, при чём здесь Европа? Здесь иллюстрация РУССКОЙ поговорки "НАПИТЬСЯ ПО-СВИНСКИ", не более...)))
    Ты это Европе докажи, а не мне..)).
    dudka 98
    dudka 98
    вчера в 16:45
    еще можно и путан элитных снять и отправить их в номера испанцев
    так получится скостить число пропущенных мячей до 4-5
    Багров-брат
    Багров-брат ответил Сергеевич вернулся 1
    вчера в 16:45
    Сергеевич вернулся 1:
    Тебя Европе привлекли бы к ответственности за издевательство над домашними животными..))
    Таки, при чём здесь Европа? Здесь иллюстрация РУССКОЙ поговорки "НАПИТЬСЯ ПО-СВИНСКИ", не более...)))
    vistory
    vistory
    вчера в 16:17
    Спартачи трезвые 7-0 проигрывают, а после ста грамм и все 10-0 увидим.
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответил КАМЮ
    вчера в 16:15
    КАМЮ:
    Сам заставляешь лохань вспомнить.
    Тебя Европе привлекли бы к ответственности за издевательство над домашними животными..))
    EAGuar As
    EAGuar As
    вчера в 16:13
    Молодца, наш человек.
    Багров-брат
    Багров-брат ответил spartach n1
    вчера в 16:10
    spartach n1:
    Главное побольше скобочек рисуй и оно ещё хитрей становится !
      КАМЮ
      КАМЮ ответил Сергеевич вернулся 1
      вчера в 16:09
      Сергеевич вернулся 1:
      Коню только ведро поможет..)
      Сам заставляешь лохань вспомнить.

      Egorium
      Egorium ответил Блоссия
      вчера в 16:08
      Блоссия:
      Дорогой Каррера, какая может быть водка? Сейчас полстраны подпрыгнут на стуле от обиды))) - Помилуйте, только чистый спирт!
      Уважаемый Карера, от спирта мы вооще 10 сольем.
      ziborock
      ziborock ответил Викос
      вчера в 16:07
      Викос:
      Сейчас набегут трезвенники-язвенники:)
      Любители порошка и грибов?)))
      amatuer
      amatuer
      вчера в 16:01
      Спартаку удачи и успеха!
      Nikola45
      Nikola45
      вчера в 15:56
      Да чего уж там! Как Шпалыч в зюзю натрескаться а там хоть трава не расти! ))
      Вот где может вспомнят Тарасовские как поливали грязью Крестовский )) На нем будет +18-20 ))
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