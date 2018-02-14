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Габи и Андер Эррера могут получить 2 года тюремного срока за участие в «договорняке»

вчера, 15:10

Источник сообщает, что более 30 футболистов могут получить тюремный срок по делу о договорных матчах.

Прокуратура Испании настаивает на двух годах тюрьмы и шестилетней дисквалификации для всех игроков, которые принимали участие в матче «Леванте» - «Сарагоса» в сезоне 2010/11.  По версии следствия, клубы тогда сыграли «договорняк». Представители «Сарагосы» якобы заплатили игрокам соперников 965 тысяч евро за поражение.

В том матче участвовали такие известные ныне футболисты, как Габи («Атлетико»), Андер Эррера (МЮ), Висенте Иборра («Лестер»), Стуани («Жирона»), Фелипе Кайседо («Лацио»).

Отметим, «Сарагоса» победила со счетом 2:1, тем самым сохранив себе место в элитном дивизионе.

Напомним, что недавно «Урал» заподозрили в «договорняке».

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 19:49
Ничего подобного, за якобы версию их никто не дисквалифицирует, да и сам Эррера уже раньше давал показания, сказав что он чист,и я думаю так оно и есть на самом деле, и именно сейчас эта утка всплыла когда играть против испанского клуба в ЛЧ,также как и внезапно взялись за налоги Санчеса,а перед матчем с Реалом тоже внезапно взялись за Моуриньо и дисквалифицировали Байи с Джонсом,так что совпадение - не думаю!
Dominators
Dominators
вчера в 17:21
Урал конечно поскромнее в размерах сумм за договорняки , зато берет количеством этих договорняков .
cska.78
cska.78 ответил Bekelman55
вчера в 16:05
Bekelman55:
Леванте и ранее договорники катали. Атлетику помогли тогда остаться
А кто их не катает :) В прошлом сезоне Жирона с Сарагосой зачетно дог катнули!
ДСА
ДСА
вчера в 15:25
Если на всех раскидать то и не так много получилось.
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 15:24
Леванте и ранее договорники катали. Атлетику помогли тогда остаться
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