Габи и Андер Эррера могут получить 2 года тюремного срока за участие в «договорняке»

Источник сообщает, что более 30 футболистов могут получить тюремный срок по делу о договорных матчах.



Прокуратура Испании настаивает на двух годах тюрьмы и шестилетней дисквалификации для всех игроков, которые принимали участие в матче «Леванте» - «Сарагоса» в сезоне 2010/11. По версии следствия, клубы тогда сыграли «договорняк». Представители «Сарагосы» якобы заплатили игрокам соперников 965 тысяч евро за поражение.

В том матче участвовали такие известные ныне футболисты, как Габи («Атлетико»), Андер Эррера (МЮ), Висенте Иборра («Лестер»), Стуани («Жирона»), Фелипе Кайседо («Лацио»).

Отметим, «Сарагоса» победила со счетом 2:1, тем самым сохранив себе место в элитном дивизионе.



Напомним, что недавно «Урал» заподозрили в «договорняке».