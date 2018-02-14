Кимпембе заменит Тиаго Силву в стартовом составе ПСЖ на игру с «Реалом»

По данным СМИ, капитан ПСЖ Тиаго Силва не сыграет в сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Такое решение принял главный тренер парижан Унаи Эмери. Вместо Силвы место в центре обороны команды займет 22-летний Преснел Кимпембе. Капитаном ПСЖ, учитывая отсутствие Силвы и Тиаго Мотты, в этом поединке будет Маркиньос, пришедший на традиционную предматчевую пресс-конференцию вместе с наставником.