Роналду: «Мы должны отправиться в Париж за голами и победой»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, автор дубля в матче против ПСЖ, подвёл итоги первой домашней встречи 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1):

«Это была важная победа. Мы хорошо начали этот матч, но пропустили гол. Однако, это Лига чемпионов, а у „Реала“ есть опыт выступления в этом турнире. Мы хотели провести хороший матч на своём стадионе. У „Реала“ есть неплохой задел для выхода в четвертьфинал благодаря двум голам в концовке.

Мы знали, что ПСЖ со своими форвардами являются очень опасной командой. Мы понимали, что должны прессинговать, чтобы получить контроль над мячом. Во втором тайме мы немного выждали, провели его лучше и создали больше моментов.

Болельщики очень помогли нам, мы чувствовали их поддержку. Именно так всё и должно быть. Гол Марсело был очень важен, он провёл отличный матч и заслужил похвалу.

Когда ты забиваешь голы, а твоя команда побеждает, это особенное чувство. Сегодня мы победили, и я забил дважды. Но противостояние ещё не окончено. Мы должны отправиться в Париж за победой и голами, чтобы спокойно пройти в следующий раунд».