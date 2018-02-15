Роналду: «Мы должны отправиться в Париж за голами и победой»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АстанаАстана -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб НиццаНицца -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив МФонбет1.953.34.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик БФонбет2.453.353
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаФонбет1.733.854.55
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбургФонбет1.753.854.4
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрагаФонбет1.474.356.75
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигФонбет23.53.75
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет1.93.54
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К---
  • Главные новости
  • Все новости
13:41
Алекперов: «У „Спартака“ есть всё необходимое для победы в Лиге Европы»26
13:24
«Ювентус» поспорит с «Реалом» за Паредеса22
12:27
Дворкович: «Российскому клубу в этом сезоне реально выиграть Лигу Европы»62
12:18
Сборная России занимает 61-е место в свежем рейтинге ФИФА22
11:50
Погба жалеет, что перешел в «Манчестер Юнайтед»37
13:58
Жены Тиаго Силвы и Ди Марии остались недовольны действиями Эмери5
13:52
«Зенит» сыграет в лазурной форме в матче против «Селтика»4
13:40
Липпи поддержал Аллегри1
13:30
Кутроне сегодня сыграет в атаке «Милана» вместо Андре Силвы1
13:13
Дворников сменил «Химки» на питерское «Динамо»2
13:12
Инфантино: «Мне не нравится нынешнее состояние рынка футбольных трансферов»1
12:58
«Анжи» проведет товарищеский матч с «Ахматом» во время третьего зимнего сбора1
12:54
«Уфа» подпишет центрального защитника из Румынии2
12:44
«Фуэнлабрада»: «ПСЖ забил меньше голов на „Бернабеу“, чем мы»2
12:39
Матч «Спартак» - «Атлетик» пройдет при повышенных мерах безопасности5
12:30
«Лацио» нацелился на защитника «Порту»1
12:07
Инфантино: «Хочу, чтобы Буффон работал в ФИФА»5
11:52
Защитник «Тоттенхэма» может продолжить карьеру в «Реале»3
11:42
Стали известны соперники «Уфы» на третьем зимнем сборе0
11:31
Джеррард: «Эпоха Мане, Фирмино и Салаха лучше эры Суареса»9
11:29
Ян де Йонг: «Мы хотели сохранить сильную команду, а Йоргенсен является частью проекта»0
11:20
Феллаини решил продолжить карьеру в турецком чемпионате6
11:18
«Ювентус» и «Атлетико» поспорят за Флоренци0
11:10
«Спартак» и «Атлетик» определились с комплектами формы на матч15
11:07
Бубнов: «„Селтик“ не будет испытывать робости перед „Зенитом“»19

Роналду: «Мы должны отправиться в Париж за голами и победой»

сегодня, 03:52
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, автор дубля в матче против ПСЖ, подвёл итоги первой домашней встречи 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1):

«Это была важная победа. Мы хорошо начали этот матч, но пропустили гол. Однако, это Лига чемпионов, а у „Реала“ есть опыт выступления в этом турнире. Мы хотели провести хороший матч на своём стадионе. У „Реала“ есть неплохой задел для выхода в четвертьфинал благодаря двум голам в концовке.

Мы знали, что ПСЖ со своими форвардами являются очень опасной командой. Мы понимали, что должны прессинговать, чтобы получить контроль над мячом. Во втором тайме мы немного выждали, провели его лучше и создали больше моментов.

Болельщики очень помогли нам, мы чувствовали их поддержку. Именно так всё и должно быть. Гол Марсело был очень важен, он провёл отличный матч и заслужил похвалу.

Когда ты забиваешь голы, а твоя команда побеждает, это особенное чувство. Сегодня мы победили, и я забил дважды. Но противостояние ещё не окончено. Мы должны отправиться в Париж за победой и голами, чтобы спокойно пройти в следующий раунд».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Жены Тиаго Силвы и Ди Марии остались недовольны действиями Эмери
Сегодня, 13:58 5
Липпи поддержал Аллегри
Сегодня, 13:40 1
«Фуэнлабрада»: «ПСЖ забил меньше голов на „Бернабеу“, чем мы»
Сегодня, 12:44 2
Джеррард: «Эпоха Мане, Фирмино и Салаха лучше эры Суареса»
Сегодня, 11:31 9
Ян де Йонг: «Мы хотели сохранить сильную команду, а Йоргенсен является частью проекта»
Сегодня, 11:29 0
Мората рассчитывает восстановиться к матчу против «Барселоны»
Сегодня, 10:33 3
Обсудить
Все комментарии
protest58us
protest58us ответил Lyon2009
сегодня в 10:31
Lyon2009:
Надеюсь Эмери сделает выводы после этого тупого матча. Надо реабилитироваться ко второму матчу.
псж не Лион,который реал дергал из ЛЧ пару лет подряд...у псж скилла не хватит
No problem
No problem
сегодня в 10:29
Еще один твой дубль,и все ...
считай 1/4.
FERIS
FERIS
сегодня в 09:39
Рон красава,с уважением относится к сопернику.
Надеюсь Реал ещё больше наберет форму к ответному матчу и пройдет дальше в 1/4.
Saang
Saang
сегодня в 09:31
Рон, мужик сказал - мужик сделал. Выносите проэкт и вперед к четвертьфиналу!)
Lyon2009
Lyon2009
сегодня в 09:22
Надеюсь Эмери сделает выводы после этого тупого матча. Надо реабилитироваться ко второму матчу.
Lyon2009
Lyon2009
сегодня в 09:19
А вот там вам конская 92а, а не голы. ПСЖ удачи и победы с нужным счетом!!!!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 04:36
В Париже с +2 будет полегче,хотя не на много,и я практически уверен в вылете парижан!
Рон невероятен как обычно!
рус фан
рус фан
сегодня в 03:58
Рон как и Асенсио по два голевых очка, молодцы парни, надеюсь в Париже Реал доделает дело.
Жажда скорости
Жажда скорости
сегодня в 03:56
Вот так надо: не петушиться после победы,или до матча,а уважительно отнестись к сопернику..Молодец Рон,учись Эмери)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100