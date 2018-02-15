Консейсау: «„Порту“ хорошо начал встречу и даже мог открыть счёт»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Ливерпуля» в первом домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:5):

«Мы хорошо начали эту встречу. Даже имели отличный шанс открыть счёт в первые 20 минут, когда был момент у Отавио. После этого была ещё одна возможность, когда мы попытались ворваться в свободную зону после отличного первого паса вратаря. Но мы потеряли контроль над мячом и пропустили первый гол. После допустили ещё несколько ошибок, которые дорого нам обошлись, особенно потому, что нам противостояла команда, обладающая такой огневой мощью.

Мы хорошо отреагировали на эту ситуацию, но затем пропустили ещё два мяча, потому что действовали слишком инертно. После этого всё стало намного сложнее».