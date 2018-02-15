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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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«Ювентус» поспорит с «Реалом» за Паредеса

сегодня, 13:24

По информации из итальянских СМИ, руководство «Ювентуса» заинтересовано в трансфере полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса

Сообщается, что туринская команда желает заполучить талантливого 23-летнего футболиста, который присоединился к питерскому клубу минувшим летом. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро. Однако «Юве» может столкнуться с конкуренцией, на Паредеса также претендует «Реал».

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Все комментарии
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 14:07
ПерекатиПоле:
Колян, у нас 2 новых игрока. Набибулин и Оздоев, оцени их состояние? Нормально ли подготовленны к сезону? Склонны ли к травмам? Просто стоимость смешная 4,5 и 3,3 ляма, боюсь, как бы котов в мешке не подкинули...
Какая разница, если они будут сидеть на лавке?)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Казанский
сегодня в 14:04
Колян, у нас 2 новых игрока. Набибулин и Оздоев, оцени их состояние? Нормально ли подготовленны к сезону? Склонны ли к травмам?
Просто стоимость смешная 4,5 и 3,3 ляма, боюсь, как бы котов в мешке не подкинули...
Казанский
Казанский ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:00
Jeck Denielse:
Как это не печально....но наверно Леандро не долго будет украшать наш чемпионат...... Слишком мастеровит для РПФЛ..... Это понимают все и еврогранды и сам Паредес...и руководство Зенита...которое наверно неплохо на нём заработает.... Как бы там ни было...удачи !!!!!!!!!
Мне буквально вчера кто-то из СБГ-фанов писал,что Нобоа намного техничнее и мастеровитее этого Паредеса...Врет,наверное...
Казанский
Казанский
сегодня в 13:59
Так это поэтому Манчини на переговоры в Италию везет три состава Зенита?)))Так сказать на выставку и распродажу поделок...Не удивлюсь,что завтра за Кокорина будет нешуточная борьба между Лацио,Наполи и Миланом,а стоимость его обозначена не менее 100 млн.евро))))))))
Ты знаешь мое имя
Ты знаешь мое имя
сегодня в 13:58
Племена из Замбии и Либерии поспорят за воспитанника спартака Идриса Самбу!
Ха, и че ты скажешь теперь, Зенит?!)
773sergeytank
773sergeytank
сегодня в 13:56
Только не это.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:54
фк " Зениту " скорее бы нажиться на трансфере...
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 13:52
А если серьезно,то туфта все это.Эти клубы пока дружат с головой,а вот в небе очередной косяк из уток пролетел.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 13:49
Только в Реал и ни куда более,там очень хорошо ценят актерские качества.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:45
Jeck Denielse:
Как это не печально....но наверно Леандро не долго будет украшать наш чемпионат...... Слишком мастеровит для РПФЛ..... Это понимают все и еврогранды и сам Паредес...и руководство Зенита...которое наверно неплохо на нём заработает.... Как бы там ни было...удачи !!!!!!!!!
Да уж, мастерство на уровне цирка Дю Солей))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:43
Как это не печально....но наверно Леандро не долго будет украшать наш чемпионат......
Слишком мастеровит для РПФЛ.....
Это понимают все и еврогранды и сам Паредес...и руководство Зенита...которое наверно неплохо на нём заработает....

Как бы там ни было...удачи !!!!!!!!!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 13:39
Уйдет нахаляву в аренду в какое нить Пвапрапорапрлпрвкегн.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:37
У Зенита сейчас дорого покупать, надо подождать когда Зенит сам захочет от него избавиться
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 13:34
Паредесу самое место в Реале!
Kyon
Kyon ответил azures
сегодня в 13:34
azures:
Что-то полузащитниками спартака Ювентус не интересуется.
Наверное потому что у Спартака нет аргов-подростков, чья цена после перехода упала примерно на 30-40%. Вот агенты и не несут чушь для привлечения внимания и набивания цены.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил azures
сегодня в 13:33
azures:
Что-то полузащитниками спартака Ювентус не интересуется.
ПОЛУЗАЩИТНИКАМИ И ЗАЩИТНИКАМИ СПАРТАКА ИНТЕРЕСУЮТСЯ ПРОМЕС С ГЛУШАКОВЫМ
ГЫ-ГЫ
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 13:33
Паредас это же легенда Зенита, как Молло
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 13:32
Пьянич, Матюиди, Хедира играют. Еще трое (Маркизио, Бетанкур, Стураро) полируют лавку и четвёртый полировщик Ювентусу вряд ли нужен.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:29
Опять нелепые слухи.
azures
azures
сегодня в 13:28
Что-то полузащитниками спартака Ювентус не интересуется.
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