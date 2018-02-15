«Ювентус» поспорит с «Реалом» за Паредеса

По информации из итальянских СМИ, руководство «Ювентуса» заинтересовано в трансфере полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.
Сообщается, что туринская команда желает заполучить талантливого 23-летнего футболиста, который присоединился к питерскому клубу минувшим летом. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро. Однако «Юве» может столкнуться с конкуренцией, на Паредеса также претендует «Реал».
Просто стоимость смешная 4,5 и 3,3 ляма, боюсь, как бы котов в мешке не подкинули...
Просто стоимость смешная 4,5 и 3,3 ляма, боюсь, как бы котов в мешке не подкинули...
Ха, и че ты скажешь теперь, Зенит?!)
Ха, и че ты скажешь теперь, Зенит?!)
https://www.youtube.com/watch?v=EtbzIXixIFY
Слишком мастеровит для РПФЛ.....
Это понимают все и еврогранды и сам Паредес...и руководство Зенита...которое наверно неплохо на нём заработает....
Как бы там ни было...удачи !!!!!!!!!
Слишком мастеровит для РПФЛ.....
Это понимают все и еврогранды и сам Паредес...и руководство Зенита...которое наверно неплохо на нём заработает....
Как бы там ни было...удачи !!!!!!!!!
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ