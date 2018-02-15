«Ювентус» поспорит с «Реалом» за Паредеса

По информации из итальянских СМИ, руководство «Ювентуса» заинтересовано в трансфере полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.



Сообщается, что туринская команда желает заполучить талантливого 23-летнего футболиста, который присоединился к питерскому клубу минувшим летом. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро. Однако «Юве» может столкнуться с конкуренцией, на Паредеса также претендует «Реал».