Липпи поддержал Аллегри

Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи поддержал наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который заявил, что в Лиге чемпионов нет легких соперников.



«Я полностью согласен с Аллегри. Он отлично справляется с критикой, которой подвергся после матча с „Тоттенхэмом“. Победа в одном матче не является гарантией выхода в следующий этап. „Шпоры“ - отличная команда, против которой играть довольно сложно. Есть немного горечи от конечного результата, но у „Юве“ есть шансы в ответном матче.



Ошибка Буффона? Я не считаю, что он ошибся. Он ожидал удара с другой стороны. Если бы он смог отразить удар, то все бы начали критиковать Эриксена, потому что он пробил именно таким образом».