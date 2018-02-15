Жены Тиаго Силвы и Ди Марии остались недовольны действиями Эмери

Жены футболистов ПСЖ Тиаго Силвы и Анхеля Ди Марии остались недовольны выбором главного тренера команды Унаи Эмери, который не выпустил обоих футболистов во вчерашнем поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

Супруга бразильского защитника в Instagram выразила недовольство тактикой Эмери, который вместо Силвы предпочел выпустить в основе Преснела Кимпембе.

Избранница Ди Марии, в свою очередь, написала в соцсети: «твои усилия + твоя дополнительная работа + твои голы + твои результативные передачи + твоя лучшая форма = скамейка. Но что мы понимаем в футболе, мы же женщины».