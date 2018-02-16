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«Лейпциг» переиграл «Наполи»

сегодня, 00:57
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 3Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Лейпциг» на выезде оказался сильнее «Наполи» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Неаполь, стадион «Сан-Паоло»

«Наполи» - «Лейпциг» 1:3 (0:0)
Голы: Унас 52 - Вернер 61, Брума 74, Вернер 90+3.

«Наполи»: Рейна, Кулибали, Тонелли, Хисай (Мариу 54), Гамшик (Инсинье 53), Диавара, Зелински, Кальехон, Маджо, Рог, Унас (Аллан 60).
Главный тренер: Маурицио Сарри.

«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Орбан, Упамекано, Кампль, Кейта (Демме 86), Лаймер, Брума (Форсберг 79), Вернер, Хабитцер, Поульсен (Огюстен 82).
Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.

Предупреждения: Кулибали 79, Мариу 88.

Судья: Артур Диаш.

Ранее «Локомотив» вырвал победу у «Ниццы».

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Все комментарии
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 02:10
Мусор нацелился на чемпионство, но Юве врядли позволит этому быть
zayrchik
zayrchik
сегодня в 02:09
в такие моменты ещё больше уважаешь Ювентус... надеюсь старуха снова возьмёт сериал. А эта помойка не достойна, слиться в ЛЕ, забить на репутацию страны, очки в копилку и просто тупо слить... тьфу
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 02:07
Чем то матч напоминает Спартак-Атлетико...
Saang
Saang ответил bexxx
сегодня в 01:24
bexxx:
Слили
Однако господа у меня просится мат
Бригант 669
Бригант 669
сегодня в 01:21
ай да пластмасовые, браво!! ред булл окрыляет)))
la-respect0
la-respect0
сегодня в 01:15
Были такие опасения)).Я поставил на победку немцев с кофом 4.9 ).Знал , что для парней из Неаполя это не турнир - ведь скудетто на подходе.хех )
Расул Манаев
Расул Манаев
сегодня в 01:14
После такого пренебрежения нужна ли вообще ЛЕ?
Поэтому эту чашку выигрывают все кому не лень,
В прошлом сезоне МЮ если бы бился за топ четыре в АПЛ,то и он слил бы этот ткрнир(((
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 01:13
А ведь наполи мог принести очки в копилку своей страны вытеснить германию.вот оттуда и негатив к НАПОЛИ от любителей Серии А.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 01:10
Наполи слила лигу европы чемпионат важнее конечно
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 01:07
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 01:05
    ща должен вылезти Сакки и расказать нам о великом тренере Сарри, и о том, какая чудо игра у некой помоечной команды, и как с нее надо брать пример другим итальянским клубам, да?!))
    дрыщи, позорились в ЛЧ, теперь уже и в ЛЕ. Да что там, славный Днепр и тот их имел)))
    bexxx
    bexxx ответил Saang
    сегодня в 01:03
    Saang:
    Как это вообще случилось? О_О
    Слили
    bexxx
    bexxx ответил 773sergeytank
    сегодня в 01:02
    773sergeytank:
    Как всегда, слив ЕК ради очередной надежды на скудетто.
    да зачем наполи нужен этот ЛЕ? Они и так попадут в лч
    Saang
    Saang
    сегодня в 01:02
    Как это вообще случилось? О_О
    cannongun
    cannongun
    сегодня в 01:00
    а я говорил, ставьте на немцев
    773sergeytank
    773sergeytank
    сегодня в 00:59
    Как всегда, слив ЕК ради очередной надежды на скудетто.
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