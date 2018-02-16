«Лейпциг» переиграл «Наполи»

«Лейпциг» на выезде оказался сильнее «Наполи» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Неаполь, стадион «Сан-Паоло»
«Наполи» - «Лейпциг» 1:3 (0:0)
Голы: Унас 52 - Вернер 61, Брума 74, Вернер 90+3.
«Наполи»: Рейна, Кулибали, Тонелли, Хисай (Мариу 54), Гамшик (Инсинье 53), Диавара, Зелински, Кальехон, Маджо, Рог, Унас (Аллан 60).
Главный тренер: Маурицио Сарри.
«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Орбан, Упамекано, Кампль, Кейта (Демме 86), Лаймер, Брума (Форсберг 79), Вернер, Хабитцер, Поульсен (Огюстен 82).
Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.
Предупреждения: Кулибали 79, Мариу 88.
Судья: Артур Диаш.
Ранее «Локомотив» вырвал победу у «Ниццы».
Поэтому эту чашку выигрывают все кому не лень,
В прошлом сезоне МЮ если бы бился за топ четыре в АПЛ,то и он слил бы этот ткрнир(((
Поэтому эту чашку выигрывают все кому не лень,
В прошлом сезоне МЮ если бы бился за топ четыре в АПЛ,то и он слил бы этот ткрнир(((
дрыщи, позорились в ЛЧ, теперь уже и в ЛЕ. Да что там, славный Днепр и тот их имел)))
дрыщи, позорились в ЛЧ, теперь уже и в ЛЕ. Да что там, славный Днепр и тот их имел)))