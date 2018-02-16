Когда «Ливерпуль» разгромил на выезде «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов, защитник мерсисайдцев Деян Ловрен поверил, что его команда может дойти в турнире до самого конца:

«А почему бы и нет? Конечно можем!

Если мы продолжим в том же духе, когда каждый футболист готов бороться за мяч на каждом сантиметре поля, у нас будут отличные шансы пройти дальше. Будем двигаться шаг за шагом.

Нам идет на пользу, когда о нас не говорят. Пускай фаворитами считают другие клубы — так даже лучше. Я бы сказал, что мы аутсайдеры. Люблю, когда люди так считают.

Внутри нас есть что-то, что обязательно взорвется, но надо сохранять хладнокровие, завершить ответную игру дома, а там посмотрим».