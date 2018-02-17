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«Саутгемптон» продолжает работать над трансфером Промеса

сегодня, 06:00

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес продолжает оставаться приоритетной трансферной целью «Саутгемптона». По информации источника, «святые» уже сейчас выходят на связь с руководством красно-белых о летнем переходе 26-летнего хавбека, чтобы заранее обговорить все детали сделки.

Напомним, в январе сообщалось о том, что «Спартак» отклонил предложение «Саутгемптона» по Промесу в размере 25 млн фунтов. 

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Все комментарии
Parovoznic
Parovoznic ответил Аквила
сегодня в 13:44
Аквила:
Жизнь одним днем не кончается.
Да понятно.
Ладно, это был лёгкий троллинг. Я бы тоже не хотел, что б наши продавали, скажем, Фарфана или Фернандеша. Ни за какие деньги.
Аквила
Аквила ответил Parovoznic
сегодня в 13:42
Parovoznic:
Зато клуб денюжку заработает. Ну, или его владельцы )))
Жизнь одним днем не кончается.
Parovoznic
Parovoznic ответил Аквила
сегодня в 13:39
Аквила:
И что в этом хорошего?раз такая история случится,второй...-в следующий раз клубы из Европы буду думать,а стоит ли покупать игрока у Гинера за большие деньги.Пусть лучше Промес путь Видича повторит...А о качестве ума спорить не буду-не знаком с этими людьми.
Зато клуб денюжку заработает. Ну, или его владельцы )))
Аквила
Аквила ответил Parovoznic
сегодня в 13:37
Parovoznic:
Мясные, учитесь у Гинера: если сплетня про 25 млн - правда, то он бы продал Промеса за эти деньги, а через год-другой забрал бы его обратно за копейки (аренда либо как свободного агента). Уметь надо! Не, Федун - не Гинер. Гинер в этом плане умнее. Федун ваще мышей не ловит.
И что в этом хорошего?раз такая история случится,второй...-в следующий раз клубы из Европы буду думать,а стоит ли покупать игрока у Гинера за большие деньги.Пусть лучше Промес путь Видича повторит...А о качестве ума спорить не буду-не знаком с этими людьми.
VIPded
VIPded
сегодня в 13:19
Если не убежит сейчас, то пропал парень...
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 12:45
Мясные, учитесь у Гинера: если сплетня про 25 млн - правда, то он бы продал Промеса за эти деньги, а через год-другой забрал бы его обратно за копейки (аренда либо как свободного агента). Уметь надо!

Не, Федун - не Гинер. Гинер в этом плане умнее. Федун ваще мышей не ловит.
DXTK
DXTK
сегодня в 12:12
Лучше пускай в Сауте работают над тем как бы не вылететь из АПЛ в конце сезона........
Nikola45
Nikola45
сегодня в 12:08
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 12:05
    Продадут за 5 даже не сомневаюсь! Теперь его цена 10 а после игры в Бильбао могут и 5 не дать! Жадность всегда губит! Нужно было отдавать в прошлом году! Но Федун не предполагал таких событий!
    самуил кац 1
    самуил кац 1 ответил MIKITA463295
    сегодня в 11:34
    MIKITA463295:
    В последней игре Пррмес провел наверное один из худших матчей в своей карьере...
    А с Ливерпулем он блистал ?
    самуил кац 1
    самуил кац 1
    сегодня в 09:15
    Странно, к Ливерпулю добавился Атлетик, а губастый все еще кому-то нужен !
    Кlassе
    Кlassе ответил parallels
    сегодня в 09:06
    parallels:
    что самое смешное: промесом интересуется только 1 клуб, находящийся в зоне вылета. даже середнякам он нафиг не сдался 😅 вот он - уровень зулуса, который окончательно загубил свою карьеру в тарасовке. ещё годик - и амкар 😆
    не то что после 51и - только китай и фнл ПХАХАХХАХА))))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 08:54
    Отстаньте от парня......дайте работать....
    У него ещё 12 игр за Спартак....
    10 в чемпе...
    1 в ЛЕ
    1 в Кубке
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 06:50
    Цель хорошая да денег нет...
    parallels
    parallels
    сегодня в 06:28
    что самое смешное: промесом интересуется только 1 клуб, находящийся в зоне вылета. даже середнякам он нафиг не сдался 😅 вот он - уровень зулуса, который окончательно загубил свою карьеру в тарасовке. ещё годик - и амкар 😆
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 06:27
    Пока Саутгемптон соберется купить Промеса вылетит в Чампионшип.
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    сегодня в 06:21
    В последней игре Пррмес провел наверное один из худших матчей в своей карьере...
    Знак со стрелкой на груди
    Знак со стрелкой на груди
    сегодня в 06:19
    Стоит договориться как можно быстрее, хотя бы за 25, пока есть спрос)
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