«Саутгемптон» продолжает работать над трансфером Промеса

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес продолжает оставаться приоритетной трансферной целью «Саутгемптона». По информации источника, «святые» уже сейчас выходят на связь с руководством красно-белых о летнем переходе 26-летнего хавбека, чтобы заранее обговорить все детали сделки.

Напомним, в январе сообщалось о том, что «Спартак» отклонил предложение «Саутгемптона» по Промесу в размере 25 млн фунтов.