«Саутгемптон» продолжает работать над трансфером Промеса

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес продолжает оставаться приоритетной трансферной целью «Саутгемптона». По информации источника, «святые» уже сейчас выходят на связь с руководством красно-белых о летнем переходе 26-летнего хавбека, чтобы заранее обговорить все детали сделки.
Напомним, в январе сообщалось о том, что «Спартак» отклонил предложение «Саутгемптона» по Промесу в размере 25 млн фунтов.
Ладно, это был лёгкий троллинг. Я бы тоже не хотел, что б наши продавали, скажем, Фарфана или Фернандеша. Ни за какие деньги.
Ладно, это был лёгкий троллинг. Я бы тоже не хотел, что б наши продавали, скажем, Фарфана или Фернандеша. Ни за какие деньги.
Не, Федун - не Гинер. Гинер в этом плане умнее. Федун ваще мышей не ловит.
Не, Федун - не Гинер. Гинер в этом плане умнее. Федун ваще мышей не ловит.
У него ещё 12 игр за Спартак....
10 в чемпе...
1 в ЛЕ
1 в Кубке
У него ещё 12 игр за Спартак....
10 в чемпе...
1 в ЛЕ
1 в Кубке