«Бавария» с большим трудом обыграла «Вольфсбург»

В матче 23-го тура Бундеслиги «Бавария» с трудом одолела «Вольфсбург».
Вольфсбург, стадион «Фольксваген».
«Вольфсбург» - «Бавария» - 1:2 (1:0)
Голы: Дидави 8 — Сандро Вагнер 64, Левандовски 90+1 (пен).
«Вольфсбург»: Кастелс, Кнохе, Иттер, Юнг (Виллиам 78), Брума, Дидави, Арнольд, Малли, Гилавоги, Штеффен (Осимхен 84), Ориги.
Главный тренер: Мартин Шмидт.
«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Бернат, Рафинья, Мартинес, Алькантара (Мюллер 62), Руди, Роббен, Толиссо, Рибери (Алаба 66), Сандро Вагнер (Левандовски 79).
Главный тренер: Юпп Хайнкес.
Предупреждения: Юнг 11, Алькантара 29, Рибери 37, Штеффен 54, Арнольд 80, Иттер 90, Миюллер 90+4.
На 55-й минуте Роббен не реализовал пенальти (штанга)
Судья: Саша Штегеманн.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Tommy Lee 2
Сегодня 19:02
ответ пользователю Tommy Lee 2 (раскрыть)
Персика? Ну так да,это прям топ трансфер был.
Tommy Lee 2
Сегодня 19:02
ответ пользователю Tommy Lee 2 (раскрыть)
Персика? Ну так да,это прям топ трансфер был.
Вы же брали у тех кто выигрывал Бундеслигу
Вы же брали у тех кто выигрывал Бундеслигу