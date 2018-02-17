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«Бавария» с большим трудом обыграла «Вольфсбург»

вчера, 19:26
ВольфсбургЛоготип футбольный клуб Вольфсбург1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

В матче 23-го тура Бундеслиги «Бавария» с трудом одолела «Вольфсбург».

Вольфсбург, стадион «Фольксваген».

«Вольфсбург» - «Бавария» - 1:2 (1:0)
Голы: Дидави 8 Сандро Вагнер 64, Левандовски 90+1 (пен).

«Вольфсбург»: Кастелс, Кнохе, Иттер, Юнг (Виллиам 78), Брума, Дидави, Арнольд, Малли, Гилавоги, Штеффен (Осимхен 84), Ориги.
Главный тренер: Мартин Шмидт.

«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Бернат, Рафинья, Мартинес, Алькантара (Мюллер 62), Руди, Роббен, Толиссо, Рибери (Алаба 66), Сандро Вагнер (Левандовски 79).
Главный тренер: Юпп Хайнкес.

Предупреждения: Юнг 11, Алькантара 29, Рибери 37, Штеффен 54, Арнольд 80, Иттер 90, Миюллер 90+4.

На 55-й минуте Роббен не реализовал пенальти (штанга)

Судья: Саша Штегеманн.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

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Все комментарии
RDeanW
RDeanW
вчера в 21:38
пенальти только липовый. фол был, но начинался он до штрафной
112910415
112910415
вчера в 21:12
скучно им во внутреннем первенстве
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
вчера в 21:07
Тренер дал отдых основе, играл резерв. Неудивительно что еле выцарапали победу.
Red_team
Red_team ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 20:59
Ragnar_Lodbrok:
Погба ничего особенного не показывает
Ну ничего сверхординарного не показывает, но при нем центр МЮ на голову мощнее(не учитывая последние игры) + статы неплохие. Это при том, что упертый Мавр из него хочет чистого опорника лепить. И где повод называть его бревном? Бревно - это тот кто вообще играть не умеет
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 20:53
Нет у Баварии нынче никакой мотивации в бундеслиге
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:48
Уже давно должно было перестать подгорать, на счёт того что Бавария покупает игроков в бундеслиге. Потому что немцы это не арабы и китайцы, которые на халявной нефти и на подобных вещах бабло стригут и могут с любой лиги купить игрока за сотку. Руководство Баварии никогда не перестанет выгодно подписывать игроков, пока это позволяют клубы бундеслиги.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Red_team
вчера в 20:40
Red_team:
Рукалицо... только совершенно далекий от футбола человек(да чего там, просто бот в футболе) может называть Погба бревном
Погба ничего особенного не показывает
MaxForCSKA
MaxForCSKA
вчера в 20:33
валидольно, ставил на победу Баварии
Red_team
Red_team ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 20:30
Ragnar_Lodbrok:
Роберт сам захотел перейти. Бавария по крайней мере не тратит огромные суммы на бревна типа Погбы
Рукалицо... только совершенно далекий от футбола человек(да чего там, просто бот в футболе) может называть Погба бревном
Red_team
Red_team ответил Tommy Lee 2
вчера в 20:28
Tommy Lee 2:
Персика? Ну так да,это прям топ трансфер был.
Вопрос не по теме вашего спора: как ты сам себе ответил? =)
Tommy Lee 2
Сегодня 19:02
ответ пользователю Tommy Lee 2 (раскрыть)
Персика? Ну так да,это прям топ трансфер был.
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 20:28
Просто дурацкий пенальти заработал вольфсбург иначе назвать нельзя...
mntr13
mntr13
вчера в 20:20
Бедная бавария
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Tommy Lee 2
вчера в 20:19
Роберт сам захотел перейти. Бавария по крайней мере не тратит огромные суммы на бревна типа Погбы
dimagas1
dimagas1
вчера в 20:17
Не получилось экономить силы перед ЛЧ.
Сливки общества
Сливки общества
вчера в 20:09
Бавария по-прежнему не умеет играть с автобусами, Роббен по-прежнему не умеет бить пенальти) Ничего не меняется в этой жизни) Ну ладно, всех болел Баварии с тяжелой победой!
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2
вчера в 20:05
Меня обвиняют в том что МЮ мешок, а сами молчат про Вагнера,Левандовски
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2 ответил Tommy Lee 2
вчера в 20:02
Tommy Lee 2:
Так Санчеса обменяли на Мхитаряна, кого ещё взяли из Арсенала?
Персика? Ну так да,это прям топ трансфер был.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:01
Еле отскочили
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2 ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 20:00
Ragnar_Lodbrok:
Арсенал несколько лет подряд выше вас был в таблице и больше трофеев за последние 4 года выиграл. Эвертон тоже рядом с вами в последние годы был
Так Санчеса обменяли на Мхитаряна, кого ещё взяли из Арсенала?
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2 ответил Тибетус Тибатитус
вчера в 19:56
Тибетус Тибатитус:
Выйгрывали? Эт когда в последний раз Бундеслигу выйгрывал другой клуб кроме Баварии?
Игроки Вольфсбурга и Боруссии что в Баварии по твоему оказались просто так?
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус ответил Tommy Lee 2
вчера в 19:55
Tommy Lee 2:
Ты вменяемый? Арсенал и Эвертон нам соперники? Вы же брали у тех кто выигрывал Бундеслигу
Выйгрывали? Эт когда в последний раз Бундеслигу выйгрывал другой клуб кроме Баварии?
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:54
соскачили
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Tommy Lee 2
вчера в 19:53
Tommy Lee 2:
Ты вменяемый? Арсенал и Эвертон нам соперники? Вы же брали у тех кто выигрывал Бундеслигу
Арсенал несколько лет подряд выше вас был в таблице и больше трофеев за последние 4 года выиграл. Эвертон тоже рядом с вами в последние годы был
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2 ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 19:52
Ragnar_Lodbrok:
А Санчес? Матич? Лукаку у Эвертона забрали. Ван Перси из Арсенала. А еще раньше Тоттенхэм разграбили
Ты вменяемый? Арсенал и Эвертон нам соперники?
Вы же брали у тех кто выигрывал Бундеслигу
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Tommy Lee 2
вчера в 19:50
Tommy Lee 2:
МЮ скупил всех лучших игроков у конкурентов по АПЛ?
А Санчес? Матич? Лукаку у Эвертона забрали. Ван Перси из Арсенала. А еще раньше Тоттенхэм разграбили
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2 ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 19:49
Ragnar_Lodbrok:
Фанат МЮ называет другие клубы мешками, ахахаха
МЮ скупил всех лучших игроков у конкурентов по АПЛ?
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2 ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 19:48
Ragnar_Lodbrok:
Фанат МЮ называет другие клубы мешками, ахахаха
МЮ скупает игроков в Бундеслиге? Или в АПЛ может быть? для сравнения тебе
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Tommy Lee 2
вчера в 19:46
Tommy Lee 2:
Два пеналя, и не стыдно же Баварскому мешку.
Фанат МЮ называет другие клубы мешками, ахахаха
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил fanliverpoolfan
вчера в 19:46
fanliverpoolfan:
Надеюсь в 1/4 финале Ливерпулю достанеться бавария размажем мюнхенцев как порту
У вас силенок не хватит с вашей дырявой защитой
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2
вчера в 19:43
Забили игроки награбленные из других клубов бундеслиги. Бавария так уже несколько лет делает.
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