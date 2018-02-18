Марсело получил травму в матче с «Бетисом»

Защитник «Реала» Марсело получил травму в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Бетисом». Бразилец был заменен на 30-й минуте встречи на Тео Эрнандеса. По предварительным данным, у Марсело повреждение подколенного сухожилия.
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Защитник «Реала» Марсело получил травму в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Бетисом». Бразилец был заменен на 30-й минуте встречи на Тео Эрнандеса. По предварительным данным, у Марсело повреждение подколенного сухожилия.
Марс в строю + 30% креативности в атаке...
Здоровья Марсело!
Марс в строю + 30% креативности в атаке...
Здоровья Марсело!