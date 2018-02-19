Гюнеш - о предстоящем матче с «Баварией»: «Было бы очень здорово забить гол на выезде»

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«„Бавария“ отлично укомплектована, и там хватает высококлассных футболистов даже на две команды! В списке самых титулованных команд за всю историю турнира мюнхенцы идут третьими после „Реала“ и „Милана“. Мы попробуем показать хорошую игру и воспользоваться своими шансами. Было бы очень здорово забить гол на выезде. Впервые в текущей Лиге чемпионов мы выходим на матч в качестве аутсайдера», - сказал Гюнеш.