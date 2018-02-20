Хайнкес: «„Реал“, „Барселона“ и ПСЖ – фавориты ЛЧ, но и мы не хотим отставать»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бешикташа» поделился мнением о том, кто является фаворитом турнира:

«Прогнозировать эти вещи раньше времени очень сложно. В турнире принимает участие множество клубов с давней традицией выступления здесь. Есть 5 команд из Англии, очень сильных команд, некоторые из них потратили невероятные суммы на летние и зимние трансферы.

„Реал“, „Барселона“ и „Пари Сен-Жермен“ являются фаворитами, но, конечно же, и мы хотим не отставать, продолжая нашу традицию. „Бавария“ всегда была довольно успешной в еврокубках, но турнир – не благотворительный концерт, вы всегда должны находиться в форме. Любой соперник может стать камнем преткновения».

Наставник «Баварии» также выразил мнение, что «Бешикташ» во встрече в Мюнхене не будет отсиживаться в обороне.