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Хайнкес: «„Реал“, „Барселона“ и ПСЖ – фавориты ЛЧ, но и мы не хотим отставать»

сегодня, 04:45
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ22:45 Не начался

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бешикташа» поделился мнением о том, кто является фаворитом турнира:

«Прогнозировать эти вещи раньше времени очень сложно. В турнире принимает участие множество клубов с давней традицией выступления здесь. Есть 5 команд из Англии, очень сильных команд, некоторые из них потратили невероятные суммы на летние и зимние трансферы.

„Реал“, „Барселона“ и „Пари Сен-Жермен“ являются фаворитами, но, конечно же, и мы хотим не отставать, продолжая нашу традицию. „Бавария“ всегда была довольно успешной в еврокубках, но турнир – не благотворительный концерт, вы всегда должны находиться в форме. Любой соперник может стать камнем преткновения».

Наставник «Баварии» также выразил мнение, что «Бешикташ» во встрече в Мюнхене не будет отсиживаться в обороне.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
сегодня в 12:58
Скромняга Хайнкис не назвал свой клуб,но Бавария один из 5 главных претендентов на победу в лч,МанСити,Барселона,Реал,Бавария и Ливерпуль вот эти 5 клубов и я думаю один из них заберет кубок лч домой из Киева! Конечно со мной болельщики многих клубов могут поспорить,да я и не против,это просто мое мнение!
Я не назвал ПСЖ потому что даже если они пройдут Реал то врядли выиграют лч пока их тренерует Эмери!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 11:29
Бавария по определению всегда фаворит!
бoсх
бoсх
сегодня в 10:23
бавария кау минимум такой же фаворит.не скромничай,юпп)
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 10:10
А ещё фаворит это Ливерпулька ))
shur
shur
сегодня в 09:53
...после неудачи с Уиганом Ман Сити тоже фаворит...
Lyon2009
Lyon2009
сегодня в 09:49
Согласен с ним. Но и зря некоторые считают что Реал прошел дальше. Переди есть еще ответный матч в Париже, и там будет совсем другой ПСЖ.
FERIS
FERIS ответил Pancher_95
сегодня в 09:48
Ещё рано так говорить.
В ответной игре всё будет решаться.
С дырявой защитой сливочных всё может быть.
Но будем надеяться на лучшее.
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 09:16
Псж отработанный материал уже
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:17
Нужно определиться Реал или ПСЖ фаворит.
амурец
амурец
сегодня в 05:14
а кстати Бавария тоже всегда ходит в фаворитах ЛЧ
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