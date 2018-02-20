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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Крстичич: «ЦСКА – большая европейская команда, но думаю, мы можем её пройти»

сегодня, 07:33
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаЗавтра в 20:00 Не начался

Полузащитник «Црвены Звезды» Ненад Крстичич поделился ожиданиями от ответной встречи с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, первая игра, проходившая в Сербии, завершилась со счётом 0:0.

«В первом матче „Црвене“ удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Также у нас были шансы забить ЦСКА, но, к сожалению, мы ими не воспользовались. Мы поедем в Москву сражаться и пытаться пройти в 1/8 финала. ЦСКА – очень классная команда. Они давно играют в Лиге чемпионов. Это действительно очень опытная и большая европейская команда.

Мы будем бороться и стараться использовать свои шансы, которые, я уверен, у нас будут. Думаю, мы сможем выйти в следующий раунд.

Холодная погода не будет для нас проблемой, потому что мы уже 15 дней как тренируемся в Белграде. Возможно, низкая температура будет отягчающим обстоятельством как раз для ЦСКА, потому что они тренировались при более тёплой погоде [в Испании]. Для нас это точно не будет проблемой».

Напомним, встречу ЦСКА - «Црвена Звезда» обслужит бригада арбитров из Португалии.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 14:15
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 14:03
1:1 будет
Мысыктар
Мысыктар ответил Кlassе
сегодня в 13:17
Кlassе:
Большая европейская команда с маленьким стадионом, маленькими возможностями, с маленькими игрочишками))) пхехехе)
Маленький,зато уютный и красивый стадион, за свои деньги.
спартак 1000 лет без побед
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:57
Завтра все узнают сможет ли ЦЗ устоять против ЦСКА.
Удачи, дома и стены родные будут 12-ым игроком у ЦСКА.
azures
azures
сегодня в 11:45
У Крститича какие-то спартаковсеие мечтания, а к чему они приводят знают все.
1asss
1asss
сегодня в 11:38
игра покажет, рано мести языком
Efimych
Efimych
сегодня в 11:10
    denmig
    denmig
    сегодня в 10:49
    Вы уже в прошлый раз брякнули про "ад" ! теперь лучше прикусить языки и играть в футбол!
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 10:46
    Ждём, что хохол Канчельскис просвистит, или он только в "проекте" разбирается?
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 10:43
    Мусе присвоили звание младшего лейтенанта, так что Цверна берегись.
    Морозовский
    Морозовский ответил cska.78
    сегодня в 10:42
    cska.78:
    Завтра все узнаем, кто пройдет дальше!
    Я уже знаю!
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 10:41
    И не надейтесь - вы не пройдёте "ЦСКА"!
    Serg3.12
    Serg3.12
    сегодня в 10:13
    Пройдете, только если Жека решит не участвовать (как обычно) в этом малодоходном турнире))
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    сегодня в 10:07
    Да какая она большая европейская ))) насмешил тоже мне... Продувает всяким Базелям да Пльзеням...
    shur
    shur
    сегодня в 09:59
    "Это действительно очень опытная и большая европейская команда." Это страна у нас Большая,а у ЦСКА и скамейка маленькая и выводов никаких!!!
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 09:58
    Собрать волю в кулак и просто ПОБЕДИТЬ!!!
    Вперёд любимый фк " ЦСКА " !!!
    Воин666
    Воин666
    сегодня в 09:45
    Не сможете, ЦСКА вам этого не позволит.
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 09:43
    Болеем за ЦСКА!Буду на стадионе поддерживать свой любимый клуб.
    drug01
    drug01
    сегодня в 09:40
    Все хотят победить!
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 09:22
    при вбивании в поиск слово спартак, выдаёт спартак мебель, что значит мебель > клуба, а фанатики что то там про популярность говорят(
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 09:19
      cska.78
      cska.78
      сегодня в 09:16
      Завтра все узнаем, кто пройдет дальше!
      ОЛЛС
      ОЛЛС
      сегодня в 08:58
      "Црвена Звезда" - хорошая команда с которой будет непросто.
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 08:23
      На прошлой неделе говорили тоже самое, посмотрим, попробуйте.
      spartach n1
      spartach n1
      сегодня в 08:21
      Большое у этой команды только самомнение )
      Nikola45
      Nikola45
      сегодня в 08:10
      ЦСКА удачи! Она им пригодится! Нам красивого футбола! А мы верим что Российская команда пойдет вперед!
      Аксинья
      Аксинья
      сегодня в 07:45
      Все будет зависеть от настроя Игоря...с остальными полевиками вы может быть и справитесь...
      Кlassе
      Кlassе
      сегодня в 07:44
      Большая европейская команда с маленьким стадионом, маленькими возможностями, с маленькими игрочишками))) пхехехе)
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