Крстичич: «ЦСКА – большая европейская команда, но думаю, мы можем её пройти»

Полузащитник «Црвены Звезды» Ненад Крстичич поделился ожиданиями от ответной встречи с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, первая игра, проходившая в Сербии, завершилась со счётом 0:0.

«В первом матче „Црвене“ удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Также у нас были шансы забить ЦСКА, но, к сожалению, мы ими не воспользовались. Мы поедем в Москву сражаться и пытаться пройти в 1/8 финала. ЦСКА – очень классная команда. Они давно играют в Лиге чемпионов. Это действительно очень опытная и большая европейская команда.

Мы будем бороться и стараться использовать свои шансы, которые, я уверен, у нас будут. Думаю, мы сможем выйти в следующий раунд.

Холодная погода не будет для нас проблемой, потому что мы уже 15 дней как тренируемся в Белграде. Возможно, низкая температура будет отягчающим обстоятельством как раз для ЦСКА, потому что они тренировались при более тёплой погоде [в Испании]. Для нас это точно не будет проблемой».

Напомним, встречу ЦСКА - «Црвена Звезда» обслужит бригада арбитров из Португалии.