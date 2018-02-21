Вальверде: «Мы держали игру под контролем, когда „Челси“ забивал свой гол»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвёл итоги первого матча с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1):

«Оцениваю эту игру положительно. Это было столкновение стилей и двух разных команд. Мы контролировали игру, много владели мячом и часто подходили к их штрафной. Соперник же искал возможности для контратак. Они здорово оборонялись, почти всей командой стоя возле и внутри своей штрафной.

Мы держали игру под контролем, когда „Челси“ забивал свой гол. Возможно, у нас не было множества голевых моментов, но нам удалось заставить соперника ошибиться и сравнять счёт. Это была напряжённая игра.

Этот матч не для экспериментов. Мы приехали сюда не для того, чтобы пробовать что-то новое. Мы с уважением отнеслись к сопернику. Обе команды будут уважать стили друг друга и в ответном матче... Конечно, их атака способна создать нам проблемы».