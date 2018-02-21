Хайнкес: «Любой команде было бы очень трудно играть в ЛЧ вдесятером»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал разгром «Бешикташа» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов (5:0):

«Думаю, мы увидели два разных тайма. В первой половине встречи в нашей игре не было темпа, пасы были неточными, что позволяло „Бешикташу“ чаще атаковать наши ворота. Первый гол перед перерывом дал нам некоторое психологическое преимущество. Во втором тайме все увидели другую „Баварию“. Мы забили несколько отличных голов и показали неплохой футбол. Конечно, я доволен этим выступлением.

Для любой команды было бы сложно играть в меньшинстве в Лиге чемпионов. Я считаю, что „Бешикташ“ – очень хорошая команда с опытными футболистами, поигравшими в Европе. Я очень рад, что мы добились комфортной победы у такой команды. Несмотря ни на что, будем таким же образом готовиться и к ответной игре. В Лиге чемпионов рисковать нельзя».