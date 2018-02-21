Бубнов: «Надеюсь, ЦСКА сможет пройти дальше»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил расстановку сил в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА - «Црвена Звезда».

«В ответном матче не будет Александра Головина – и это очень большая потеря. Он играет важнейшую роль в созидательных процессах клуба. Вероятно, в опорную зону вернется Вернблум. Хотя есть еще один вариант: отправить в центр поля Витиньо и выпустить одного из резервных форвардов. Например, Федора Чалова, который выходил в Белграде.

Муса добавил остроты – это видно по контрольным матчам, но он не решит всех проблем, которые касаются, в том числе и организации атак в центре поля. „Црвена Звезда“, вероятно, закроется в Москве, поэтому от ЦСКА будет требоваться агрессивная комбинационная игра. С этим есть проблемы. Но я все же надеюсь, что армейцы смогут пройти дальше. Первый матч показал, что ничего страшного в „Црвене Звезде“ нет, армейцам по силам выйти в 1/8 финала».