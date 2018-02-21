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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Бубнов: «Надеюсь, ЦСКА сможет пройти дальше»

сегодня, 10:03
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда20:00 Не начался

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил расстановку сил в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА - «Црвена Звезда».

«В ответном матче не будет Александра Головина – и это очень большая потеря. Он играет важнейшую роль в созидательных процессах клуба. Вероятно, в опорную зону вернется Вернблум. Хотя есть еще один вариант: отправить в центр поля Витиньо и выпустить одного из резервных форвардов. Например, Федора Чалова, который выходил в Белграде.

Муса добавил остроты – это видно по контрольным матчам, но он не решит всех проблем, которые касаются, в том числе и организации атак в центре поля. „Црвена Звезда“, вероятно, закроется в Москве, поэтому от ЦСКА будет требоваться агрессивная комбинационная игра. С этим есть проблемы. Но я все же надеюсь, что армейцы смогут пройти дальше. Первый матч показал, что ничего страшного в „Црвене Звезде“ нет, армейцам по силам выйти в 1/8 финала».

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Все комментарии
Woode
Woode
сегодня в 13:41
должны пройти ,а иначе зачем на земле этой вечной футбол
Ваня лучший
Ваня лучший ответил FILL3286
сегодня в 11:48
FILL3286:
Вся страна надеется на рекордсмена43
Ты имеешь в виду, что на целовальника надежд уже не осталось? Вот там в Бильбао будет очень смешно завтра!
drug01
drug01
сегодня в 11:37
Удачи
Казанский
Казанский ответил Jum13
сегодня в 11:32
Jum13:
Цверна Звезда? Ну так нет такого клуба. За мечтами обращайся к свои старшим братьям-спартачам
Так и ЦСКА уже 17 лет нет,но ты же его видишь как-то)))
Jum13
Jum13 ответил Казанский
сегодня в 11:27
Казанский:
Что-то сегодня не вижу комментов коней о разгроме Цверны Звезды)))
Цверна Звезда? Ну так нет такого клуба. За мечтами обращайся к свои старшим братьям-спартачам
Kerri
Kerri
сегодня в 11:19
ЦСКА удачи!
игорь алексеев
игорь алексеев
сегодня в 11:19
Бубнов просто издевается над цска, жестоко конечно - за то правда) Про Мусу который добавил остроту, вообще тонко)) Буба красавец))
Jum13
Jum13 ответил LOpp
сегодня в 11:18
LOpp:
ааа ну прости.
Не извиняйся - ты в этом не виноват
игорь алексеев
игорь алексеев ответил Jum13
сегодня в 11:04
    LOpp
    LOpp ответил Jum13
    сегодня в 11:03
    Jum13:
    Ты не уловил сарказам
    ааа ну прости.
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 11:02
    Что-то сегодня не вижу комментов коней о разгроме Цверны Звезды)))
    Jum13
    Jum13 ответил LOpp
    сегодня в 11:01
    LOpp:
    я уверен, ты вольешься.
    Ты не уловил сарказам
    LOpp
    LOpp ответил Jum13
    сегодня в 11:00
    Jum13:
    В семье не без урода
      Jum13
      Jum13
      сегодня в 10:51
        viv
        viv
        сегодня в 10:46
        Вся страна надеется, что ЦСКА пройдет дальше, ну кроме конечно семинулевых!
        Jum13
        Jum13 ответил LOpp
        сегодня в 10:40
        LOpp:
        как же так? Бубнов промясной эксперт и надеется на победу цска.
        В семье не без урода
        Jum13
        Jum13 ответил AntiherQ1488
        сегодня в 10:39
        AntiherQ1488:
        Кони итак сделали что смогли. Не вылетели, как обычно с 4го места. Хватит им уже.
        Нормально так отсамолайкал себя, особенно 2 с бакланои - так без палева )))
        LOpp
        LOpp
        сегодня в 10:38
        как же так?
        Бубнов промясной эксперт и надеется на победу цска.
        Jum13
        Jum13
        сегодня в 10:38
        Вся страна надеется, кроме сестёр сербского клуба
        сергей яковлев
        сергей яковлев
        сегодня в 10:37
        Ждем победы
        sir_Alex
        sir_Alex
        сегодня в 10:36
        Должны пройти.
        time out
        time out
        сегодня в 10:35
        Превый матч показал, что ничего страшного в "цска" нет. Обычные кони, да еще и старые.
        FILL3286
        FILL3286 ответил cska plus
        сегодня в 10:28
        cska plus:
        Про рекорды своего клуба умалчиваешь.
        Я игоря поддерживаю)
        cska plus
        cska plus ответил FILL3286
        сегодня в 10:26
        FILL3286:
        Вся страна надеется на рекордсмена43
        Про рекорды своего клуба умалчиваешь.
        cska plus
        cska plus ответил AntiherQ1488
        сегодня в 10:24
        AntiherQ1488:
        Кони итак сделали что смогли. Не вылетели, как обычно с 4го места. Хватит им уже.
        Хочется с тобой про позор тарасовский поговорить.
        Гойло и Каккоев порвали Селтик
        Гойло и Каккоев порвали Селтик
        сегодня в 10:22
        Ииииигарь
        ermak6848
        ermak6848
        сегодня в 10:21
        Вот здесь я с вами Александр Бубнов - полностью согласент
        КЭТиК
        КЭТиК
        сегодня в 10:18
        Идеальный вариант, когда пройдут дальше 3 российские команды, очень возможный - 2 команды, реальный - 1 команда, пессимистический - 0
        AntiherQ1488
        AntiherQ1488
        сегодня в 10:07
        Кони итак сделали что смогли. Не вылетели, как обычно с 4го места. Хватит им уже.
        Морозовский
        Морозовский
        сегодня в 10:06
        "ПРЕДЧУВСТВИЕ ЕГО НЕ ОБМАНУЛО!"
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