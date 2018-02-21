Ракитич: «Азар - это игрок мирового класса»

Хавбек «Барселоны» Иван Ракитич признался, что считает атакующего полузащитника «Челси» Эдена Азара игроком мирового уровня.



«Да, для меня Азар - это футболист мирового класса.



Возможно, он самый важный игрок „Челси“. Именно та фигура, которая представляет особую опасность для наших ворот».



Напомним, что вчерашнее противостояние «Челси» и «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов закончилось ничьей.