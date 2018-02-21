Ракитич: «Азар - это игрок мирового класса»

Хавбек «Барселоны» Иван Ракитич признался, что считает атакующего полузащитника «Челси» Эдена Азара игроком мирового уровня.
«Да, для меня Азар - это футболист мирового класса.
Возможно, он самый важный игрок „Челси“. Именно та фигура, которая представляет особую опасность для наших ворот».
Напомним, что вчерашнее противостояние «Челси» и «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов закончилось ничьей.
Все эти рональды, Ибрагимовичи, Азары, и пр.
Не повезло им родиться в Эру великого Месси.
Все эти рональды, Ибрагимовичи, Азары, и пр.
Не повезло им родиться в Эру великого Месси.
Но как после вчерашнего матча можно говорить об Азаре, когда есть Виллиан?
Но как после вчерашнего матча можно говорить об Азаре, когда есть Виллиан?