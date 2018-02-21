Жоржиньо может сменить «Наполи» на «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Наполи» Жоржиньо может перебраться в «Манчестер Юнайтед». По слухам, манкунианский клуб проявляет интерес к 26-летнему футболисту, а окружение Жоржиньо в январе уже летало на разведку в Манчестер.

«Мы обсудим продление контракта в конце сезона, пока еще не время об этом говорить. Жоржиньо хочет остаться, но еще предстоит понять, хочет ли того же клуб. „Наполи“ может приобрети Торрейру из „Сампдории“, и тогда Жоржиньо принесут в жертву и продадут. Скорее клуб расстанется с ним, чем с Амаду Диавара, который моложе», — сказал агент футболиста Жоау Сантуш.

Жоржиньо в текущем сезоне провел 22 матча в Серии А, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.