«Томь» арендовала у «Амкара» полузащитника

22-летний полузащитник молодежного состава «Амкара» Василий Алейников проведёт вторую половину сезона-2017/18 в «Томи» на правах аренды.

Алейников с 17 лет выступает за «молодежку» пермяков. Два года Алейников провёл на правах аренды в команде «Псков-747», выступающей в ПФЛ.

«Игра в ФНЛ – это большой шаг вперёд для него. Перед „Томью“ стоит непростая турнирная задача, командой руководит хороший и квалифицированный тренер, и я не сомневаюсь, что эти полгода пойдут Васе на пользу. И, конечно, мы будем рады вновь видеть его в „Амкаре“», — сказал спортивный директор «Амкара» Денис Маслов.

«Амкар» в ближайшее время должен арендовать у ЦСКА нападающего Аарона Оланаре.