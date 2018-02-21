«Локомотив» угостит всех горячим чаем перед матчем с «Ниццей»

Президент «Локомотива» Илья Геркус в своем Твиттере заявил, что ждёт болельщиков на предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Ниццей». Напомним, что первая встреча завершилась волевой победой «железнодорожников».



«В четверг на площади перед стадионом мы угостим всех желающих горячим чаем. Кроме того вы сможете приобрести тёплые красно-зелёные пледы за символическую сумму в 100 рублей. Мы уверены — в четверг на „РЖД Арене“ всем будет жарко!»



Ожидается, что в четверг в Москве температура ночью будет от -16 до -23 градусов, а днем - до 15 градусов мороза.