«Локомотив» угостит всех горячим чаем перед матчем с «Ниццей»

Президент «Локомотива» Илья Геркус в своем Твиттере заявил, что ждёт болельщиков на предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Ниццей». Напомним, что первая встреча завершилась волевой победой «железнодорожников».
«В четверг на площади перед стадионом мы угостим всех желающих горячим чаем. Кроме того вы сможете приобрести тёплые красно-зелёные пледы за символическую сумму в 100 рублей. Мы уверены — в четверг на „РЖД Арене“ всем будет жарко!»
Ожидается, что в четверг в Москве температура ночью будет от -16 до -23 градусов, а днем - до 15 градусов мороза.
В холодную погоду чаёк самое то.
Правильно всё делают.
В холодную погоду чаёк самое то.
Правильно всё делают.
Хорошей игры от Спартака не дождёшься! И если в атаке ещё что-то весёлое создают(в еврокубках исключительно усилиями Зе Луиша и Адриано, а Промес просто никчёмен), то в обороне просто позорище
Хорошей игры от Спартака не дождёшься! И если в атаке ещё что-то весёлое создают(в еврокубках исключительно усилиями Зе Луиша и Адриано, а Промес просто никчёмен), то в обороне просто позорище
Давайте проводницы вздуйте жаб как следует!
Давайте проводницы вздуйте жаб как следует!