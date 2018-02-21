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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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«Локомотив» угостит всех горячим чаем перед матчем с «Ниццей»

сегодня, 12:44
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб НиццаНиццаЗавтра в 19:00 Не начался

Президент «Локомотива» Илья Геркус в своем Твиттере заявил, что ждёт болельщиков на предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Ниццей». Напомним, что первая встреча завершилась волевой победой «железнодорожников».

«В четверг на площади перед стадионом мы угостим всех желающих горячим чаем. Кроме того вы сможете приобрести тёплые красно-зелёные пледы за символическую сумму в 100 рублей. Мы уверены — в четверг на „РЖД Арене“ всем будет жарко!»

Ожидается, что в четверг в Москве температура ночью будет от -16 до -23 градусов, а днем - до 15 градусов мороза.

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Все комментарии
denmig
denmig
сегодня в 15:23
жадный паровоз со своим титаном чая! - нет, чтобы угостить всех кофе с коньяком!!!
cska.78
cska.78
сегодня в 15:09
Молодцы!
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 13:42
Молодцы .
vka1970
vka1970
сегодня в 13:42
Хорошее начинание.Реально.
В холодную погоду чаёк самое то.
Правильно всё делают.
Saang
Saang
сегодня в 13:19
Кофе с коньяком надо
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил fcspartak
сегодня в 13:11
А хорошая игра-это только игра в атаке? Или переворачиваете вопрос, как вам удобно?
Хорошей игры от Спартака не дождёшься! И если в атаке ещё что-то весёлое создают(в еврокубках исключительно усилиями Зе Луиша и Адриано, а Промес просто никчёмен), то в обороне просто позорище
амурец
амурец ответил fcspartak
сегодня в 13:09
fcspartak:
какие претензии по игре в атаке к Спартаку?
да какие могут быть претензии к Спартаку Атлетик и Ливерпуль от названия команды Спартак до сих пор в ужасе вздрагивают
Faustello
Faustello
сегодня в 13:06
    fcspartak
    fcspartak ответил амурец
    сегодня в 13:03
    амурец:
    а от Спартака ни чаю, ни хорошей игры не дождёшься
    какие претензии по игре в атаке к Спартаку?
    амурец
    амурец ответил fcspartak
    сегодня в 12:56
    fcspartak:
    увы, санкции, ржд в кризисе... бесплатных чебуреков больше не подают
    а от Спартака ни чаю, ни хорошей игры не дождёшься
    fcspartak
    fcspartak ответил cevin cigan
    сегодня в 12:50
    cevin cigan:
    А к "чаю" закусь подадут?
    увы, санкции, ржд в кризисе... бесплатных чебуреков больше не подают
    cevin cigan
    cevin cigan
    сегодня в 12:48
    А к "чаю" закусь подадут?
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