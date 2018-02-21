Дешам: «Менди может вернуться в строй к ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам полагает, что защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди еще имеет шансы попасть в заявку на чемпионат мира в России. Напомним, что футболист еще в сентябре травмировал крестообразные связки колена. Это повреждение вывело его из строя на 9 месяцев.

«Восстановление Менди идет хорошо, если не отлично. Ему еще предстоит вернуться к тренировкам, поучаствовать в официальных матчах, но он всё делает, чтобы как можно скорее вернуться. У Бенжамена есть воля, я это знаю.

Я не могу что-то утверждать, но вижу, что Менди делает всё от себя зависящее, чтобы быть в хорошей форме, принимая во внимание то, через что ему пришлось пройти.

Нет смысла особо спешить, Менди должен окрепнуть, чтобы не было опасений рецидива».