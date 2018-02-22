«Краснодару» исполнилось 10 лет

22 февраля «Краснодар» отмечает юбилей. Молодому клубу исполнилось только 10 лет, но с тех пор «быки» обзавелись прекрасным стадионом, а команда полюбилась многим болельщикам и за пределами города.

«10 ЛЕТ! Сегодня у нас первый настоящий юбилей! В этот день мы благодарим всех, кто поддерживал клуб все эти годы, кто отдал много сил для его становления и развития! Всех, кто болеет за нас, и тех, кому это только предстоит!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, „БЫКИ“!» - поздравила болельщиков пресс-служба клуба.

На днях «Краснодар» представил сборную десятилетия.