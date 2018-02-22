«Краснодару» исполнилось 10 лет

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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб НиццаНиццаФонбет2.323.453.2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикФонбет1.645.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиФонбет1.93.753.8
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет1.93.753.85
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия ДФонбет2.53.52.7
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак МФонбет1.873.74.05
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадФонбет2.33.43.05
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет2.653.32.65
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо МФонбет1.63.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматФонбет2.63.42.5
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«Краснодару» исполнилось 10 лет

сегодня, 11:00

22 февраля «Краснодар» отмечает юбилей. Молодому клубу исполнилось только 10 лет, но с тех пор «быки» обзавелись прекрасным стадионом, а команда полюбилась многим болельщикам и за пределами города.

«10 ЛЕТ! Сегодня у нас первый настоящий юбилей! В этот день мы благодарим всех, кто поддерживал клуб все эти годы, кто отдал много сил для его становления и развития! Всех, кто болеет за нас, и тех, кому это только предстоит! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, „БЫКИ“!» - поздравила болельщиков пресс-служба клуба.

На днях «Краснодар» представил сборную десятилетия.

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Все комментарии
008Maximus
008Maximus
сегодня в 15:20
Я думаю нужно в такую дату взять золото.
Foxes
Foxes
сегодня в 15:14
Телята.
azures
azures
сегодня в 15:03
Жаль, что через 10 лет Краснодар не имеет своего лица, а лицо спартака не дает ему двигаться дальше.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:53
Всего 10 лет......
А уже была бронза ЧР...
1/8 ЛЕ ....
Финал Кубка России...

Симпатичный клуб.....отличный стадион....классный Президент....
Что ещё надо для успеха и процветания.....

С Юбилеем !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 14:44
Мои поздравления Краснодару,не один клуб в мире не имел такой стадион,когда команде всего 10 лет...
mangoх12
mangoх12
сегодня в 14:30
Поздравляем ! Удачи и роста ! Шаломов аут!
Чудовище из Тагила
Чудовище из Тагила
сегодня в 14:09
Краснодар с юбилеем!Удачи и процветания!
scikuni
scikuni ответил Zimka
сегодня в 13:57
Zimka:
Это всё очень здорово, но пока Краснодар не выйдет на самоокупаемость над ним всегда будет висеть как дамоклов меч участь Анжи, почти все финансы из одного кармана, в наше время это опасная ситуация, но если Краснодар будет успешен как бизнес проект это будет пример для всех клубов.
помогите даше найти клубы у нас окупаемые, я сейчас про реальный заработок а не вытаскивание денег из народных карманов
scikuni
scikuni
сегодня в 13:55
лучший подарок будет выход в лч наконец
Морозовский
Морозовский
сегодня в 13:23
Поздравления соседям! Наливайте!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 12:54
Мои поздравления Быкам!
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
сегодня в 12:50
C ЮБИЛЕЕМ - От всей моей Донской ДУШИ - Соседи Братья Кубанцы!!!
Братское Сердце - Адрюха "Жменя семечек" - с 10-ти летней Днюхой, Твой Любимый клуб Краснодар!!!)))
Быки - просто Маладца и Красавы - настоящие футбольные бойцы! Так Держать!!!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:42
Поздравляю с Юбилеем!
Побед и Успехов фк " КРАСНОДАР "
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 12:40
Ух ты!Быки, мои искренние вам поздравления! Клубу - удачи, Галицкому - здоровья и терпения, команде - хорошего тренера!
Пойду-ка я продублирую поздравлялку на оф. сайте...
kastites
kastites
сегодня в 12:37
Молоденькие бычки ещё
Faustello
Faustello
сегодня в 12:31
Ура!
Вперед Быки!
Zimka
Zimka
сегодня в 12:26
Это всё очень здорово, но пока Краснодар не выйдет на самоокупаемость над ним всегда будет висеть как дамоклов меч участь Анжи, почти все финансы из одного кармана, в наше время это опасная ситуация, но если Краснодар будет успешен как бизнес проект это будет пример для всех клубов.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 12:21
Клубишко!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 12:17
Поздравления Краснодару. Достойный клуб.
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 12:16
Возраст детский, но сделано немало.
На сегодняшний день, самый успешный российский клуб.
Правильным путем идет Краснодар!
ОЛЛС
ОЛЛС
сегодня в 11:39
С юбилеем и дальнейших успехов!
drug01
drug01
сегодня в 11:33
Малым юбилеем
Smyth
Smyth
сегодня в 11:30
Поздравляю!
Видео цепляет. Наверное, сейчас у Краснодара появился еще один болельщик) Достойны. Возможно что именно такие руководители и хозяева наконец изменят наш спорт, отношение людей к нему.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:27
Наши поздравления
Goger90
Goger90
сегодня в 11:26
Молодцы. Одна из немногих команд, которую уважают все болельщики страны вне зависимости от футбольных пристрастий.
makkie
makkie ответил RussianHorse
сегодня в 11:19
RussianHorse:
Краснодару меньше лет, чем у спартака не было титулов😐 С днём рождения!
И у цска :)
ziborock
ziborock ответил RussianHorse
сегодня в 11:19
RussianHorse:
Краснодару меньше лет, чем у спартака не было титулов😐 С днём рождения!
И ровно в два раза меньше, чем их не было у ЦСКА)
КОМАНДУ, ГОРОД И БОЛЕЛЬЩИКОВ С ДНЮХОЙ!!!
cska plus
cska plus
сегодня в 11:17
Краснодар с юбилеем, Галицкому удачи и претворения в жизнь всех его начинаний!!!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:13
10 ЛЕТ - ТРОФЕЕВ НЕТ !
И НЕ БУДЕТ.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 11:12
С юбилеем Краснодар .
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