Селихов: «Узнал, что выйду в старте перед самым началом матча»

1519350473

23 февраля 2018, 04:47

Вратарь «Спартака» поделился мнением об ответном матче с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы (2:1). По сумме двух матчей московская команда уступила баскам и покинула турнир.

«Жаль, не хватило совсем чуть-чуть времени, чтобы дожать соперника. После появления на поле Зе Луиша мы стали агрессивнее в атаке. У „Атлетика“ было преимущество по счёту. Может, поэтому они играли от обороны. Но у них всё равно были моменты. Хорошая команда.

Что буду играть в основе, узнал перед самым началом матча. Все готовились на равных.

Поможет ли вылет из ЛЕ „Спартаку“ лучше показать себя в РФПЛ? Возможно.

Слышал о гибели полицейского. Администраторы после игры уже сказали. Печальное событие, конечно. Но судить о случившемся не берусь».