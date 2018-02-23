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Селихов: «Узнал, что выйду в старте перед самым началом матча»

23 февраля 2018, 04:47
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился мнением об ответном матче с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы (2:1). По сумме двух матчей московская команда уступила баскам и покинула турнир.

«Жаль, не хватило совсем чуть-чуть времени, чтобы дожать соперника. После появления на поле Зе Луиша мы стали агрессивнее в атаке. У „Атлетика“ было преимущество по счёту. Может, поэтому они играли от обороны. Но у них всё равно были моменты. Хорошая команда.

Что буду играть в основе, узнал перед самым началом матча. Все готовились на равных.

Поможет ли вылет из ЛЕ „Спартаку“ лучше показать себя в РФПЛ? Возможно.

Слышал о гибели полицейского. Администраторы после игры уже сказали. Печальное событие, конечно. Но судить о случившемся не берусь».

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Все комментарии
Миша Вилков
Миша Вилков
23 февраля 2018 в 14:39
Главное 7 не пропустил, как умеет!
Footbolista
Footbolista ответ Red blu (раскрыть)
23 февраля 2018 в 11:40
Таких красивых 43фееву много было положено...
makkie
makkie
23 февраля 2018 в 11:30
Жаль, что Селихов не играл в Москве - по сути мы проиграли Атлетико в первом тайме первого матча.
"Спасибо" Артёму Реброву - очень странный выбор в его пользу был... вчера Селихов тащил все что только можно!
Red blu
Red blu
23 февраля 2018 в 10:51, ред.
Красиво игрок Атлетик Бильбао забил головой плюшевому!
КАМЮ
КАМЮ
23 февраля 2018 в 08:40
А болельщики узнали об этом неделю назад
нечитайло
нечитайло
23 февраля 2018 в 05:33
Ждём отличной игры в чемпионате
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