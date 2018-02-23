Селихов: «Узнал, что выйду в старте перед самым началом матча»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился мнением об ответном матче с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы (2:1). По сумме двух матчей московская команда уступила баскам и покинула турнир.
«Жаль, не хватило совсем чуть-чуть времени, чтобы дожать соперника. После появления на поле Зе Луиша мы стали агрессивнее в атаке. У „Атлетика“ было преимущество по счёту. Может, поэтому они играли от обороны. Но у них всё равно были моменты. Хорошая команда.
Что буду играть в основе, узнал перед самым началом матча. Все готовились на равных.
Поможет ли вылет из ЛЕ „Спартаку“ лучше показать себя в РФПЛ? Возможно.
Слышал о гибели полицейского. Администраторы после игры уже сказали. Печальное событие, конечно. Но судить о случившемся не берусь».
"Спасибо" Артёму Реброву - очень странный выбор в его пользу был... вчера Селихов тащил все что только можно!
"Спасибо" Артёму Реброву - очень странный выбор в его пользу был... вчера Селихов тащил все что только можно!