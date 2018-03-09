СМИ: Неймар сообщил руководству «Барселоны», что хочет вернуться

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09 марта 2018, 11:00

покинул «Барселону» в августе 2017 года, но теперь сожалеет о своем решении уйти в ПСЖ. По информации испанской прессы, бразилец извинился за свое упрямство и слепое желание убежать из тени Лионеля Месси. Французская лига разочаровала игрока, а вылет ПСЖ из Лиги чемпионов в очередной раз дал понять, что низкий уровень конкуренции в Лиге 1 не даст команде поддерживать игровой тонус.

Неймар планирует вернуться в каталонский клуб, если тот его простит. Но если сделка и состоится, то не раньше 2019 года. «Барселона» пока не рассматривает вариант с возвращением форварда.