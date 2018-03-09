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СМИ: Неймар сообщил руководству «Барселоны», что хочет вернуться

09 марта 2018, 11:00

Неймар покинул «Барселону» в августе 2017 года, но теперь сожалеет о своем решении уйти в ПСЖ. По информации испанской прессы, бразилец извинился за свое упрямство и слепое желание убежать из тени Лионеля Месси. Французская лига разочаровала игрока, а вылет ПСЖ из Лиги чемпионов в очередной раз дал понять, что низкий уровень конкуренции в Лиге 1 не даст команде поддерживать игровой тонус.

Неймар планирует вернуться в каталонский клуб, если тот его простит. Но если сделка и состоится, то не раньше 2019 года. «Барселона» пока не рассматривает вариант с возвращением форварда.

Ранее сообщалось, что игрок может присоединиться к «Реалу».

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
10 марта 2018 в 08:51
Да пошел он. Только бесплатно пусть возвращается, свободным агентом, по истечении контракта. Не зачем за него платить, после предательства он и цента не стоит :)
Брулин
Брулин
09 марта 2018 в 22:32
Ни Барсе ни Реалу не стоит пристраивать к себе на работу этого петуха т.к. деньги он любит больше футбола + возле него будут вечно околачиваться его гнилой папуля и стая жадных до бабла агентов КОТОРЫЕ ВСЕ ВМЕСТЕ ТАК И НЕ ПОЗВОЛЯТ В ПОЛНОЙ МЕРЕ РАСКРЫТЬСЯ ЕГО ТАЛАНТУ ;)
m40
m40 ответ Vitaly Sinko (раскрыть)
09 марта 2018 в 21:07
Ну я не против, пусть за Сокол побегает, наберется ума во второй лиге
safari-05
safari-05 ответ Загало_74 (комментарий удален) (раскрыть)
09 марта 2018 в 20:57
Ты то кто?
barca200885
barca200885 ответ Игорь Волков (раскрыть)
09 марта 2018 в 20:33
почему будет позором?а если возьмут обратно миллионов за 20！?
Игорь Копытько
Игорь Копытько
09 марта 2018 в 20:18
Как тзюбэ так и неймар валютные девки ,таких в футболе быть не должно пусть идут в дом 2!!!
Vitaly Sinko
Vitaly Sinko ответ viva-viva (раскрыть)
09 марта 2018 в 19:04
В деревню, в глушь, в Саратов!
Zidane.5
Zidane.5
09 марта 2018 в 17:15
Барселонка может 444 млн заплатить у мешка огромные катарские ресурсы.))) Ахахахаха
manchester---
manchester---
09 марта 2018 в 17:10
петушок опять заплакал
Fits Fits
Fits Fits
09 марта 2018 в 17:06
Простит не простит...
Какими идиотскими категориями рассуждает фейколог...
Кому сейчас это нужно... футболом управляет только
одно... искушение деньгами...
Развели детский сад... а соккер клюет...
Leha-ha50
Leha-ha50
09 марта 2018 в 16:30
Пока Неймар младший мечется как птица в клетке, папаша его радуется жизни и над златом не чахнет!!!
Игорь Волков
Игорь Волков
09 марта 2018 в 15:54
Если Барселона примет его обратно, это будет позором для клуба.
Игрок, который кидает так свой клуб, разводит на деньги, подает в суд, а потом просится назад-посмешище.
Пластун
Пластун ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
09 марта 2018 в 15:18
Он не играл в Реале с Кришем)
Lexapolik
Lexapolik
09 марта 2018 в 15:18
Такими темпами soccer скоро новости из спид-инфо будет публиковать.
Gorbuncov
Gorbuncov
09 марта 2018 в 15:05
Не, пусть лучше "тащит" в чемпе Франции. Как мечтал. Звезда блин)
Russian_spb
Russian_spb
09 марта 2018 в 14:58
извинился?
это точно утка.
никогда этот или любой другой зажравшийся миллионер не перед кем не извинится.
kasyak7
kasyak7
09 марта 2018 в 14:36
да и на х.. он теперь нужен.
112910415
112910415
09 марта 2018 в 14:25
всё будет опровергаться...но тектонические процессы идут
Ruslik1982
Ruslik1982
09 марта 2018 в 14:22
мячи Инъесте подавать на тренировке сгодиться
Baggio R.
Baggio R. ответ Avalanche85 (раскрыть)
09 марта 2018 в 14:21
А то, что нагуглил, повергло в шок - сам им и оказался)
Арбалет
Арбалет
09 марта 2018 в 14:21
На зарплату стюарта его, может одумается.
Санчо Панса
Санчо Панса
09 марта 2018 в 14:21
Аж всплакнул... Как трогательно то! Можно только пожалеть Неймара, что он потратил деньги из собственного кармана почти за зря:(
Kavaro
Kavaro
09 марта 2018 в 14:16
Источник: mundodeportivo
Дальше можно не читать.
evgeny86
evgeny86
09 марта 2018 в 14:14
если это так то он ужасен
Avalanche85
Avalanche85 ответ Baggio R. (раскрыть)
09 марта 2018 в 14:09
Пошел гуглить видать...
marvel777
marvel777
09 марта 2018 в 14:09
птичка в клетке
This is BarCa
This is BarCa
09 марта 2018 в 13:44
Лучший игрок в мире должен быть в лучшем клубе в мире. Хотя сложно поверить в новость.
neomessi
neomessi
09 марта 2018 в 13:26
Бред какой то ....
Nazi
Nazi
09 марта 2018 в 13:02
    viva-viva
    viva-viva
    09 марта 2018 в 12:46
    в китай, или к арабам
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