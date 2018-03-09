СМИ: Неймар сообщил руководству «Барселоны», что хочет вернуться

Неймар покинул «Барселону» в августе 2017 года, но теперь сожалеет о своем решении уйти в ПСЖ. По информации испанской прессы, бразилец извинился за свое упрямство и слепое желание убежать из тени Лионеля Месси. Французская лига разочаровала игрока, а вылет ПСЖ из Лиги чемпионов в очередной раз дал понять, что низкий уровень конкуренции в Лиге 1 не даст команде поддерживать игровой тонус.
Неймар планирует вернуться в каталонский клуб, если тот его простит. Но если сделка и состоится, то не раньше 2019 года. «Барселона» пока не рассматривает вариант с возвращением форварда.
Ранее сообщалось, что игрок может присоединиться к «Реалу».
Какими идиотскими категориями рассуждает фейколог...
Кому сейчас это нужно... футболом управляет только
одно... искушение деньгами...
Развели детский сад... а соккер клюет...
Какими идиотскими категориями рассуждает фейколог...
Кому сейчас это нужно... футболом управляет только
одно... искушение деньгами...
Развели детский сад... а соккер клюет...
https://www.youtube.com/watch?v=OMnScswh6Ok
Игрок, который кидает так свой клуб, разводит на деньги, подает в суд, а потом просится назад-посмешище.
Игрок, который кидает так свой клуб, разводит на деньги, подает в суд, а потом просится назад-посмешище.
это точно утка.
никогда этот или любой другой зажравшийся миллионер не перед кем не извинится.
это точно утка.
никогда этот или любой другой зажравшийся миллионер не перед кем не извинится.
Дальше можно не читать.
Дальше можно не читать.