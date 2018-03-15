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«Бернли» продлил контракт с основным форвардом

15 марта 2018, 20:33

Нападающий Эшли Барнс останется в «Бернли» до 2021 года. Клуб с гордостью объявил о продлении контракта, ведь игрок в последнее время набрал отличную форму, и 7 место команды в турнирной таблице АПЛ — во многом и его заслуга. Барнс забивал в каждом из трех последних матчей «Бернли».

По слухам, зимой на 28-летнего форварда претендовал «Челси». 

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Все комментарии
DXTK
DXTK
16 марта 2018 в 11:44
Бернли высоко запрыгнул, по этому ждем финал кубок англии между лидерами 4 ки, чтобы кларетс прошли в еврокубки.

Хорошее фото на фоне дырявого Харта.........
dzvinka
dzvinka
16 марта 2018 в 11:18
один из рабочих бугаев Бернли, закономерно.
Миша Вилков
Миша Вилков
16 марта 2018 в 00:00
Удачи!
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