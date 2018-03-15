«Бернли» продлил контракт с основным форвардом

15 марта 2018, 20:33

Нападающий останется в «Бернли» до 2021 года. Клуб с гордостью объявил о продлении контракта, ведь игрок в последнее время набрал отличную форму, и 7 место команды в турнирной таблице АПЛ — во многом и его заслуга. Барнс забивал в каждом из трех последних матчей «Бернли».

BREAKING: Ashley Barnes signs new Turf Moor dealhttps://t.co/sYD8DirT6w — Burnley FC (@BurnleyOfficial) 15 марта 2018 г.

По слухам, зимой на 28-летнего форварда претендовал «Челси».