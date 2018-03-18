Черчесов может вызвать Дзюбу в сборную, если тот прибавит

18 марта 2018, 17:02

Главный тренер сборной России рассказал о принципе вызова в национальную сборную некоторых игроков.



«Камболов был в списке изначально, потом мы ему дали паузу, потому что у Нойштедтера была какая-то болячка. Мы смотрим по позициям: завтра присоединится Черышев, он такого же плана игрок, как Кокорин — мы играли с испанцами с одним нападающим. Реагировать можем на любую ситуацию, но стараемся не делать резких движений, потому что вчера Ильин и Ионов забили: вам интересен один футболист, а нам интересна ситуация в общем. Футболист, который переходит в другой клуб и долго не играл — это касается и Дзюбы, и Шатова — пускай они сейчас работают, вливаются в свои коллективы, а мы будем приветствовать, если они будут прибавлять».