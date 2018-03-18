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Черчесов может вызвать Дзюбу в сборную, если тот прибавит

18 марта 2018, 17:02

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о принципе вызова в национальную сборную некоторых игроков. 

«Камболов был в списке изначально, потом мы ему дали паузу, потому что у Нойштедтера была какая-то болячка. Мы смотрим по позициям: завтра присоединится Черышев, он такого же плана игрок, как Кокорин — мы играли с испанцами с одним нападающим. Реагировать можем на любую ситуацию, но стараемся не делать резких движений, потому что вчера Ильин и Ионов забили: вам интересен один футболист, а нам интересна ситуация в общем. Футболист, который переходит в другой клуб и долго не играл — это касается и Дзюбы, и Шатова — пускай они сейчас работают, вливаются в свои коллективы, а мы будем приветствовать, если они будут прибавлять».

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Все комментарии
Мила Подольская 1
Мила Подольская 1 ответ Mixacka (раскрыть)
19 марта 2018 в 11:41
Ну зачем-же так мрачно, а я вот надеюсь, что хотя бы из группы, но выйдут...
Знатог
Знатог
19 марта 2018 в 10:04
Черчесов может вызвать Дзюбу в сборную, если тот прибавит калым.
mat73
mat73
19 марта 2018 в 05:37, ред.
У меня есть предложение! Уфимский хорват Иван Пауревич! ))) В последних трёх играх после зимы забил три гола за клуб, за сборную Хорватии не задействован. Срочно российский паспорт! И под знамёна! )))
soccer2014
soccer2014
18 марта 2018 в 23:44
Не бери , Стасик. Не тупи!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
18 марта 2018 в 21:23, ред.
Цирк уехал, клоуны остались... Принципы у него! Чебуречная по тебе грустит, а не сборная России! Мать перемать!
Штрафной_удар
Штрафной_удар
18 марта 2018 в 21:10
Не легче ли сразу собрать сборную Осетии? И смотрел ли он матч Камболова накануне?
kasyak7
kasyak7
18 марта 2018 в 18:52
Играть и так все равно некому.Дзюба можно пригласить от безысходности
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
18 марта 2018 в 18:26
Журналисты опять взялись пиарить Дзюбу
drug01
drug01
18 марта 2018 в 18:14
Возьмите он уже прибавил ....в весе !
VIPded
VIPded
18 марта 2018 в 17:53
Это усатый про деньги? )))
Mixacka
Mixacka
18 марта 2018 в 17:45
Да хоть Кокорин будет , хоть Дзюба , нам всё-равно дадут по голове в группе ! Обложаемся ))
EAGinLE
EAGinLE
18 марта 2018 в 17:44
Божович Дзюбу потренерует , а Тула на трибунах простимулирует .
ChsZ
ChsZ
18 марта 2018 в 17:44
Дзюба опять играет в филиале спартака, так что пусть вместе с ним и деревенеет дальше.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
18 марта 2018 в 17:28
Сколько?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 марта 2018 в 17:24
Советую игрочишке 120 штук евробаксов отдать не Зениту за 1 матч, а усатому за минимум три в группе на ЧМ...
sir_Alex
sir_Alex
18 марта 2018 в 17:21
Уже прибавил!
sihafazatron
sihafazatron
18 марта 2018 в 17:19
Черчесов может вызвать Дзюбу в сборную, если тот добавит из своего кармана
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 марта 2018 в 17:18
...пускай они сейчас работают, вливаются в свои коллективы...
Так ить они же щас не в сборную вливаются. А потом они ещё и в сборной пятый угол будут искать? Матчей до ЧМ осталось негусто...
ДСА
ДСА
18 марта 2018 в 17:12
500$ мало, надо добавить.
нечитайло
нечитайло
18 марта 2018 в 17:12
Буратино очнулся
PATRIOT1965
PATRIOT1965
18 марта 2018 в 17:05
Даже не думай.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
18 марта 2018 в 17:04
Пора Игнашевича и Березуцких возвращать!
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