Рауш и Нойштедтер отправились в ночной клуб после поражения сборной России

Защитники сборной России Константин Рауш и Роман Нойштедтер сразу после разгромного поражения от сборной Бразилии отправились отдохнуть в ночной клуб «Дюран».
Отметим, что Нойштедтер остался в запасе, а Рауш не попал в заявку команды Станислава Черчесова.
Увидеть видео, снятое очевидцами, вы можете на телеграм-канале источника.
тем более они всю жизнь играли в европе, и у них это считается нормой
тем более они всю жизнь играли в европе, и у них это считается нормой
День, как день, только ты
Почему-то грустишь.
И вокруг все поют,
Только ты один молчишь.
Потерял аппетит
И не хочешь сходить в кино.
Ты идешь в магазин,
Чтобы купить вино.
Солнце светит, и растет трава,
Но тебе она не нужна.
Все не так и все не то,
Когда твоя сборная больна,
Когда твоя сборная больна,
Когда больна.
Ты идешь в магазин, головою поник,
Как будто иссяк чистый горный родник.
Она где-то лежит, ест мед и пьет аспирин,
И вот ты идешь на вечеринку один.
Солнце светит, и растет трава,
Но тебе она не нужна.
Все не так и все не то,
Когда твоя сборная больна.
На вечеринку один,
Когда твоя сборная больна.
На вечеринку один,
Когда твоя сборная больна,
Когда твоя сборная больна,
Когда твоя сборная больна.
День, как день, только ты
Почему-то грустишь.
И вокруг все поют,
Только ты один молчишь.
Потерял аппетит
И не хочешь сходить в кино.
Ты идешь в магазин,
Чтобы купить вино.
Солнце светит, и растет трава,
Но тебе она не нужна.
Все не так и все не то,
Когда твоя сборная больна,
Когда твоя сборная больна,
Когда больна.
Ты идешь в магазин, головою поник,
Как будто иссяк чистый горный родник.
Она где-то лежит, ест мед и пьет аспирин,
И вот ты идешь на вечеринку один.
Солнце светит, и растет трава,
Но тебе она не нужна.
Все не так и все не то,
Когда твоя сборная больна.
На вечеринку один,
Когда твоя сборная больна.
На вечеринку один,
Когда твоя сборная больна,
Когда твоя сборная больна,
Когда твоя сборная больна.
Волю сжав в кулак!
3 пропустить за тайм!
Нам поможет только после текилы лайм!!
Волю сжав в кулак!
3 пропустить за тайм!
Нам поможет только после текилы лайм!!
Такого за всё время соккера не было ни разу!)
Такого за всё время соккера не было ни разу!)
Латентность просматривается...))))
Латентность просматривается...))))
2. Убогость любителей темы "Глушаков, баня, Спартак" не знает границ! Как иногда мало надо людям для счастья...
2. Убогость любителей темы "Глушаков, баня, Спартак" не знает границ! Как иногда мало надо людям для счастья...
Чебурашку в плавки.
Чебурашку в плавки.