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Рауш и Нойштедтер отправились в ночной клуб после поражения сборной России

24 марта 2018, 13:07

Защитники сборной России Константин Рауш и Роман Нойштедтер сразу после разгромного поражения от сборной Бразилии отправились отдохнуть в ночной клуб «Дюран».

Отметим, что Нойштедтер остался в запасе, а Рауш не попал в заявку команды Станислава Черчесова.

Увидеть видео, снятое очевидцами, вы можете на телеграм-канале источника.

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Все комментарии
stavr74
stavr74
28 марта 2018 в 11:14
пошли и пошли, что здесь крамольного.
тем более они всю жизнь играли в европе, и у них это считается нормой
Суеверный
Суеверный
26 марта 2018 в 11:08, ред.
С помощью Виктора Цоя, с которым не был знаком лично но некоторое время провели в одной компании, накропал -

День, как день, только ты
Почему-то грустишь.
И вокруг все поют,
Только ты один молчишь.
Потерял аппетит
И не хочешь сходить в кино.
Ты идешь в магазин,
Чтобы купить вино.

Солнце светит, и растет трава,
Но тебе она не нужна.
Все не так и все не то,
Когда твоя сборная больна,
Когда твоя сборная больна,
Когда больна.

Ты идешь в магазин, головою поник,


Как будто иссяк чистый горный родник.
Она где-то лежит, ест мед и пьет аспирин,
И вот ты идешь на вечеринку один.

Солнце светит, и растет трава,
Но тебе она не нужна.
Все не так и все не то,
Когда твоя сборная больна.

На вечеринку один,
Когда твоя сборная больна.
На вечеринку один,
Когда твоя сборная больна,
Когда твоя сборная больна,
Когда твоя сборная больна.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
26 марта 2018 в 05:34
Вот пусть там и остаются.
ОЛЛС
ОЛЛС
25 марта 2018 в 09:58
Чем больше об этом будут писать СМИ,тем чаще они будут светиться в кабаках.
Егоркa
Егоркa
25 марта 2018 в 00:30, ред.
Когда поставили на Бразилию и кэф прошёл 😉
Crooclin
Crooclin
24 марта 2018 в 23:43
Больно было как!
Волю сжав в кулак!
3 пропустить за тайм!
Нам поможет только после текилы лайм!!
Mi6
Mi6
24 марта 2018 в 20:23
Нужно было на стадион?
Шуnя771
Шуnя771
24 марта 2018 в 20:15
Хрюн в сапогах! Да не позорься! Добавил в "игнор" и хрюкаешь из-за угла!

Такого за всё время соккера не было ни разу!)
Насмешник
Насмешник
24 марта 2018 в 20:01
Праздновали победу.
Stavropol19
Stavropol19
24 марта 2018 в 19:27
Ну вот почему то нигерия не рвется в хоккей, потму что трезво мыслят. А наши как баран в новые ворота. Но если понимать, что футбол у нас в стране средство отмывания баблишка, то все встает на свои места.
Руслан Мусаеа
Руслан Мусаеа ответ Алексей Мяснов (раскрыть)
24 марта 2018 в 19:22
Смысл в том,что из за таких как ты тупизмов строится наша Сборнаяя
Алексей Мяснов
Алексей Мяснов ответ ПерекатиПоле (комментарий удален) (раскрыть)
24 марта 2018 в 19:09, ред.
Жаль вам из воспитаников выпускать то некого ? Все таланты гниют в лазурном
Алексей Мяснов
Алексей Мяснов
24 марта 2018 в 19:06
И что с этого ?? Смысл статьи тупизм
ROBERTUSA
ROBERTUSA
24 марта 2018 в 18:56
А вот рауша не хватило на поле. Жиркова неадо было с первых минут с дзагоевым. Доюавьте ари к Смолову и аршавина. Все получится..
ЮЗИК
ЮЗИК
24 марта 2018 в 18:42
И что произошло противоправное
alfranza
alfranza
24 марта 2018 в 18:33
Ну вот как болеть за эту сборную, которая поражения в барах отмечает? Я - пас. Лучше буду болеть за футбол.
Шуnя771
Шуnя771
24 марта 2018 в 18:25
Лыжники и зенитовцы провалили игру с бразильцами, а их доблестные болельщики лайкают "Оленевода"...

Латентность просматривается...))))
Шуnя771
Шуnя771
24 марта 2018 в 18:23
1. Имеют полное право! Это их Личное дело!

2. Убогость любителей темы "Глушаков, баня, Спартак" не знает границ! Как иногда мало надо людям для счастья...
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
24 марта 2018 в 18:06
кто в здравом уме откажется, если стас угощает? хи хи
BloodyНeart
BloodyНeart
24 марта 2018 в 18:04
Я же говорил)))
Andrey113190
Andrey113190
24 марта 2018 в 17:58
а фигли им, 14кам
Сергей Саныч
Сергей Саныч
24 марта 2018 в 17:48
Залить горе нормально для русского человека,помиловать.
artsinalex
artsinalex
24 марта 2018 в 17:39, ред.
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi
    24 марта 2018 в 17:35
    они пошли заказать спиртное всем другим игрокам
    Project Pandora
    Project Pandora
    24 марта 2018 в 17:31, ред.
    И за что их так? Саламыч и все, кто играли, судя по игре накануне из клубов не вылезали и им за это ничего.
    andrefino13
    andrefino13
    24 марта 2018 в 17:30
    Завидую молча.)))
    Гус Пойет
    Гус Пойет
    24 марта 2018 в 17:12
    Немчуре глубоко пофиг
    Суеверный
    Суеверный
    24 марта 2018 в 17:10
    Были лишь два варианта - пить горькую или фестивалить. Крутанули рулетку. Так получилось...
    Хороший Малый
    Хороший Малый
    24 марта 2018 в 17:05
    Бакланы доедают крышу
    Бакланы доедают крышу ответ FROLL 001 (раскрыть)
    24 марта 2018 в 16:51
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