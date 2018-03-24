Рауш и Нойштедтер отправились в ночной клуб после поражения сборной России

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24 марта 2018, 13:07

Защитники сборной России и сразу после разгромного поражения от сборной Бразилии отправились отдохнуть в ночной клуб «Дюран».

Отметим, что Нойштедтер остался в запасе, а Рауш не попал в заявку команды Станислава Черчесова.

Увидеть видео, снятое очевидцами, вы можете на телеграм-канале источника.