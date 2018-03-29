Стерлинг попал в сферу интересов «Реала»

29 марта 2018, 17:43

По данным из источника, полузащитник «Манчестер Сити» попал в сферу интересов «Реала».



Несколько топ-клубов Европы обратили внимание на впечатляющую форму 23-летнего футболиста в этом сезоне, включая «сливочных».



Однако главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не намерен так просто расставаться с одним из лидеров команды, испанскому клубу придется значительно потратиться, если они хотят заполучить талантливого футболиста.



Ранее сообщалось, что руководство «Ман Сити» собирается предложить Стерлингу новый контракт.