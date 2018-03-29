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Стерлинг попал в сферу интересов «Реала»

29 марта 2018, 17:43

По данным из источника, полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг попал в сферу интересов «Реала».

Несколько топ-клубов Европы обратили внимание на впечатляющую форму 23-летнего футболиста в этом сезоне, включая «сливочных».

Однако главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не намерен так просто расставаться с одним из лидеров команды, испанскому клубу придется значительно потратиться, если они хотят заполучить талантливого футболиста.

Ранее сообщалось, что руководство «Ман Сити» собирается предложить Стерлингу новый контракт.

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95-shishani-95
95-shishani-95
30 марта 2018 в 01:15
Не нужен он Реалу!
shur
shur
29 марта 2018 в 19:08
... ну не приживаются ребята с туманного Альбиона в Реале,за редким исключением,конечно!!!
рус фан
рус фан
29 марта 2018 в 18:57, ред.
26 матчей 15 голов и 7 передач, стата даже лучше чем у рыжего если брать полузащиту + такой возраст молодой, хотя я все одно на месте Реала торговал бы у Сити или рыжего или Сане.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
29 марта 2018 в 18:47
Не думаю что Реал серьезно рассматривает кандидатуру Стерлинга, скорее возьмут Азара или Неймара
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