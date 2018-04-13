Глеб: «Не сомневался, что ЦСКА дожмёт „Арсенал“»

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13 апреля 2018, 09:26

Известный белорусский футболист подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал» (2:2).

«Лондонцы недооценили соперника. Думали, что будет так же легко, как дома, расслабились. Не сразу попали в игру. Считаю, ЦСКА чуть-чуть не хватило, чтобы дожать. Забей москвичи третий гол, уверен, команда Венгера точно бы „поплыла“. Гостей можно было бы ловить на контратаках. Но в нужный момент „канониры“ все-таки разыграли эту голевую комбинацию. Жалко... Не хватило буквально шажочка для прохода.

Счет не закономерен. Объективно, ЦСКА действительно не хватило совсем немножко. Первый гол „Арсенала“ выбил их из колеи. Тяжело собраться, когда цель уже рядом, и она в одно мгновение уходит... Когда пропускаешь вот так – очень трудно психологически. Однако все равно нужно сказать: игроки ЦСКА – большие молодцы. Могли совершить подвиг, но...

До первого гола „Арсенала“ я даже не сомневался, что ЦСКА дожмет гостей. Играли четко, все перекрывали, создавали моменты. Все было очень близко».