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Глеб: «Не сомневался, что ЦСКА дожмёт „Арсенал“»

13 апреля 2018, 09:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Известный белорусский футболист Александр Глеб подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал» (2:2).

«Лондонцы недооценили соперника. Думали, что будет так же легко, как дома, расслабились. Не сразу попали в игру. Считаю, ЦСКА чуть-чуть не хватило, чтобы дожать. Забей москвичи третий гол, уверен, команда Венгера точно бы „поплыла“. Гостей можно было бы ловить на контратаках. Но в нужный момент „канониры“ все-таки разыграли эту голевую комбинацию. Жалко... Не хватило буквально шажочка для прохода.

Счет не закономерен. Объективно, ЦСКА действительно не хватило совсем немножко. Первый гол „Арсенала“ выбил их из колеи. Тяжело собраться, когда цель уже рядом, и она в одно мгновение уходит... Когда пропускаешь вот так – очень трудно психологически. Однако все равно нужно сказать: игроки ЦСКА – большие молодцы. Могли совершить подвиг, но...

До первого гола „Арсенала“ я даже не сомневался, что ЦСКА дожмет гостей. Играли четко, все перекрывали, создавали моменты. Все было очень близко».

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Все комментарии
LMI
LMI
13 апреля 2018 в 12:51
Ты бы уже определился земеля, хотя ты там писал, что из Рязани. Ну да ладно - то ты говорил, что ЦСКА имеет все силы пройти Арсенал, то после Лондона ты снова говорил, что чудес не бывает и быть не может, то вот снова заговорил, что кто-то там кого-то не дожал...У тебя как у флюгера мнение по ветру ворочается.
Арсенал играл плохо, лениво и безалаберно. Видать такова была установка Венгера - пройти вразвалочку и малыми силами. Но это не значит, что ЦСКА во главе с еще одним земелей стал тут супер клубом, который по злой воле судьбы не прошел Арсенал
Знатог
Знатог
13 апреля 2018 в 10:57
А я сомневался. ЦСКА действовали на пределе а у англичан ещё был запас мощности. и в первом матче и во втором. Если бы ЦСКА забил третий, то Арсенал мог бы ещё забить.
Великолепный
Великолепный ответ Супервайзер (раскрыть)
13 апреля 2018 в 10:34
Стыдно было всем когда был счет 0:7!))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Чикомас (комментарий удален) (раскрыть)
13 апреля 2018 в 10:18
Перечисленные тобой люди, да и не перечисленные генераторы грязи и помоев в основном поклонники хряков и бакланов футболом не интересуются. Там другие цели. Поэтому старайся общаться с теми, кому футбол интересен. А этим остается вспоминать Ливерпуль и Лейпциг. Каждому свое.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответ FILL3286 (комментарий удален) (раскрыть)
13 апреля 2018 в 10:05
Видал Игарь, как раком по штрафной на четвереньках бегал, пытаясь мяч поймать? Давно так не ржал).
Великолепный
Великолепный
13 апреля 2018 в 09:52
Oтскочил Арсенал!))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
13 апреля 2018 в 09:36
Проигран был первый матч. "Чапаевец" с картошками переборщил).
Супервайзер
Супервайзер
13 апреля 2018 в 09:35
За Арсенал стыдно! Столько болельщиков пришло в первый раз на стадион посмотреть на их игру, 750 человек приехали из Англии, а эти пижоны играли вразвалочку, будто на курорте по набережной прогуливались.
drug01
drug01
13 апреля 2018 в 09:31
Не дрожали!
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