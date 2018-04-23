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В «Динамо» пояснили позицию о причастности Смертина к хищениям в клубе

вчера, 19:15

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» разъяснило свою позицию о причастности исполнительного директора футбольного клуба «Динамо» Алексея Смертина к возможным хищениям в клубе.

«Материалы по деятельности Е. И. Муравьева (предыдущий генеральный директор футбольного клуба) переданы в правоохранительные органы. Имеющаяся в распоряжении ВФСО информация позволяет придерживаться позиции, что А. Г. Смертин, занимающий должность исполнительного директора клуба, намеренно был введен в заблуждение и исполнял прямые указания бывшего генерального директора ФК „Динамо“», - говорится в сообщении.

Напомним, что Смертин был назначен исполнительным директором «Динамо» в сентябре прошлого года.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:47
Громкое имя не должно защищать от наказания. Вот Кириленко молодец, разгреб российский баскет, и Домани арестовали, несмотря на все его прошлые заслуги.

Так что, если Смертин там подписи ставил, значит свои проценты за "генерального" получал, и должен ответить на все 100%.
Kerri
Kerri
вчера в 21:23
Опять деньги вместо футбола!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 20:47
Подербанили Динамо не хило всякого рода "функционеры"
mat73
mat73
вчера в 19:53
Типа не виноват что-ли?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:33
Похоже все Динамо нужно послать в Якутск на исправление.
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана
вчера в 19:27
Сколько ещё будут терпеть выходки этого спартака??? Пора расформировывать!
autochthon
autochthon
вчера в 19:27
"...намеренно был введен в заблуждение" Смертин всю жизнь в футболе, должен все понимать- не маленький..Что то все это с душком с этим Муравьевым..
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 19:26
Ага,а Смертин вообще не приделах? Откуда в карманах бабосы появлялись?
Багор
Багор
вчера в 19:25
Давно пора расформировать это динамо.
Pozitivs
Pozitivs
вчера в 19:19
Позор какой-то, когда футболом займутся.
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