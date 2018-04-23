В «Динамо» пояснили позицию о причастности Смертина к хищениям в клубе

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» разъяснило свою позицию о причастности исполнительного директора футбольного клуба «Динамо» Алексея Смертина к возможным хищениям в клубе.

«Материалы по деятельности Е. И. Муравьева (предыдущий генеральный директор футбольного клуба) переданы в правоохранительные органы. Имеющаяся в распоряжении ВФСО информация позволяет придерживаться позиции, что А. Г. Смертин, занимающий должность исполнительного директора клуба, намеренно был введен в заблуждение и исполнял прямые указания бывшего генерального директора ФК „Динамо“», - говорится в сообщении.

Напомним, что Смертин был назначен исполнительным директором «Динамо» в сентябре прошлого года.