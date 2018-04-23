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«Барселона» разгромила «Челси» в финале Юношеской Лиги УЕФА

вчера, 19:53
Челси (до 19)Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)Матч завершен

«Барселона» выиграла Юношескую Лигу УЕФА, переиграв в финале «Челси».

Ньон, стадион «Спортивный центр Коловрэй»

«Челси» - «Барселона» 0:3 (0:1)
Голы: Мендес 33, Мендес 52, Руис 90+2.

«Челси»: Камминг, Грант, Гуэхи (МаКичран 58), Джеймс, Стерлинг, МакКормик, Мэддокс (Лемпти 73), Сэнт-Клэр, Фабилио-Кастильо, Хадсон-Одои, Редан (Браун 67).
Главный тренер: Джо Эдвардс.

«Барселона»: Пенья, Брандарис, Мингеса, Миранда, Морей, Кольядо, Орельяна, Пуч (Вила 90+3), Мендес, Перес, Руис.
Главный тренер: Гарсия Пимиента.

Предупреждения: Стерлинг 29, Мингеса 35, Джеймс 42, Орельяна 60, Миранда 87, Морей 90+1.

Судья: Андреас Экберг.

Напомним, что «Челси» пробился в финал турнира, обыграв «Порту», «Барселона» - одержав победу над «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 02:58
Молодежная ЛЧ...Это реально круто, на самом деле! Но все же победа во взрослой ЛЧ это еще круче) Но в этом сезоне у Барсы требла точно уже не будет. С разгромной и заслуженной победой в финале, болельщики блаугранас!
амурец
амурец ответил NOVA
сегодня в 02:48
NOVA:
хоть молодежь у барсы умеет играть в футбол!! не то что взрослые дядьки!!
всё просто за молодёжку Барселоны не играет Месси, вот молодёжка и рвёт всех
NOVA
NOVA
сегодня в 00:31
хоть молодежь у барсы умеет играть в футбол!! не то что взрослые дядьки!!
Agamaga
Agamaga
сегодня в 00:12
У лучшего клуба, лучшая молодежь! Скоро эти парни будут надирать сливок и всех остальных на своем пути.
moralesoul
moralesoul
вчера в 23:53
Молодцы! Крутой матч был!!!

наверно...
Apsny
Apsny
вчера в 23:49
Есть материал, который можно и нужно продвигать во взрослый футбол.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:25
непонятно почему Игнатьев не играет в основе краснодара
Юве и Бавария
Юве и Бавария ответил kiendjin
вчера в 22:48
kiendjin:
Рояль-Моцарт..6 мая! Смотреть Княжеству обязательно!НольТривентус-Мусор 0-1..Ах-ха)
ты не в курсе, кто судить будет? Эвребе, Клаттебург, Буззака, Чакыр или Айтекин?
хочется результат заранее узнать
борька
борька
вчера в 22:23
Счет по игре
Сантус
Сантус
вчера в 22:21
Месси два забил?Вот молодец,везде успевает...:)Ну,хоть молодняк в ЛЧ чего то добился....)
kiendjin
kiendjin ответил Великий Князь
вчера в 22:19
Великий Князь:
С кабинетусом вам скоро играть, аха-ха) Класико. Судьял-Кабинелона)
Рояль-Моцарт..6 мая! Смотреть Княжеству обязательно!НольТривентус-Мусор 0-1..Ах-ха)
Великий Князь
Великий Князь ответил kiendjin
вчера в 21:43
kiendjin:
Кабинетус-Барса 0-3 или Кабинетус - Барса 1-3..Аха-ха)
С кабинетусом вам скоро играть, аха-ха)
Класико. Судьял-Кабинелона)
Великий Князь
Великий Князь ответил DXTK
вчера в 21:42
DXTK:
юве в этом сезоне тоже от барсы взял 3-0. посл еще 3-0 и от Реала дома. смешно не правда ли ?
Не правда. 3:0 в матче никому не нужном и резервом, зато из плейоф стабильно вас вышвыриваем. Аха-ха). А Рояль спас Аткинсон.)
yudin_duda
yudin_duda
вчера в 21:21
Ничего страшного, потом барсучий балет опять по пердивам разлетит))
Медив
Медив ответил dimagas1
вчера в 21:10
dimagas1:
Лучшая у Бенфики или Порту.Там игроки точно попадают в основу.
Не сказал бы. Португальцы в основе Порту и Бенфики - это в основном воспитанники других клубов. Особенно у Порту.
kiendjin
kiendjin ответил Великий Князь
вчера в 21:07
Великий Князь:
Взрослые знают что такое 3:0 не по наслышке. Аха-ха)
Кабинетус-Барса 0-3 или Кабинетус - Барса 1-3..Аха-ха)
dimagas1
dimagas1 ответил Брулин
вчера в 21:03
Брулин:
Лучшая академия мира снова подтвердила свое звание
Лучшая у Бенфики или Порту.Там игроки точно попадают в основу.
Romeo 777
Romeo 777 ответил dimagas1
вчера в 21:01
dimagas1:
У Челси 3 победы за 5 лет и 1 у Зальцбурга.Это как у вас 2 могут быть?)))
Нет, у Челси 2 победы в 2015 и в 2016 годах. Теперь у Челси и Барселоны по 2 кубка
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:57
Молодёжка Челси неоднократно уже побеждали в этом турнире. Теперь очередь других. Хоть и счёт не по игре, но сегодня Барселона была всё же лучше и расторопнее.
Брулин
Брулин
вчера в 20:56
Лучшая академия мира снова подтвердила свое звание
Romeo 777
Romeo 777 ответил DXTK
вчера в 20:55
DXTK:
лучше слиться до финала, чем быть опущенным 3-0 в нем.
"лучше слиться до финала"...истинные слова неудачников.
dimagas1
dimagas1 ответил barcelonistas
вчера в 20:52
barcelonistas:
Ура! У Барсы две победы за пять лет - рекордсмен турнира вместе с другим финалистом. Первая команда тоже имела все чтобы брать ЛЧ в этом сезоне, но увы
У Челси 3 победы за 5 лет и 1 у Зальцбурга.Это как у вас 2 могут быть?)))
DXTK
DXTK ответил SaLLMaN
вчера в 20:39
SaLLMaN:
Глумятся над Петухами, а мы програли в ФИНАЛЕ, Финал друг, такое курам и не снилось.
лучше слиться до финала, чем быть опущенным 3-0 в нем.
Lewa2708
Lewa2708 ответил AmIIIeR89
вчера в 20:38
AmIIIeR89:
Для меня шок, что в составе юношеской Барсы есть россиянин
Меня больше поразило что сразу двое русских в тройке лучших бомбардиров по итогам турнира)
DXTK
DXTK ответил Великий Князь
вчера в 20:37
Великий Князь:
Взрослые знают что такое 3:0 не по наслышке. Аха-ха)
юве в этом сезоне тоже от барсы взял 3-0. посл еще 3-0 и от Реала дома. смешно не правда ли ?
SaLLMaN
SaLLMaN ответил DXTK
вчера в 20:36
DXTK:
что взрослая Барса, что юноши поглумились 3-0 над Челси в этом году.
Глумятся над Петухами, а мы програли в ФИНАЛЕ,
Финал друг, такое курам и не снилось.
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 20:34
Барса сила!
ильфат татарин
ильфат татарин ответил AmIIIeR89
вчера в 20:33
AmIIIeR89:
Для меня шок, что в составе юношеской Барсы есть россиянин
два раза в зоявки на лавке)))
Vane4ek
Vane4ek
вчера в 20:32
Красавцы ребятушки!))
Великий Князь
Великий Князь ответил DXTK
вчера в 20:31
DXTK:
что взрослая Барса, что юноши поглумились 3-0 над Челси в этом году.
Взрослые знают что такое 3:0 не по наслышке. Аха-ха)
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