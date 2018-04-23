«Барселона» разгромила «Челси» в финале Юношеской Лиги УЕФА

«Барселона» выиграла Юношескую Лигу УЕФА, переиграв в финале «Челси».
Ньон, стадион «Спортивный центр Коловрэй»
«Челси» - «Барселона» 0:3 (0:1)
Голы: Мендес 33, Мендес 52, Руис 90+2.
«Челси»: Камминг, Грант, Гуэхи (МаКичран 58), Джеймс, Стерлинг, МакКормик, Мэддокс (Лемпти 73), Сэнт-Клэр, Фабилио-Кастильо, Хадсон-Одои, Редан (Браун 67).
Главный тренер: Джо Эдвардс.
«Барселона»: Пенья, Брандарис, Мингеса, Миранда, Морей, Кольядо, Орельяна, Пуч (Вила 90+3), Мендес, Перес, Руис.
Главный тренер: Гарсия Пимиента.
Предупреждения: Стерлинг 29, Мингеса 35, Джеймс 42, Орельяна 60, Миранда 87, Морей 90+1.
Судья: Андреас Экберг.
Напомним, что «Челси» пробился в финал турнира, обыграв «Порту», «Барселона» - одержав победу над «Манчестер Сити».
наверно...
наверно...
хочется результат заранее узнать
хочется результат заранее узнать
Класико. Судьял-Кабинелона)
Класико. Судьял-Кабинелона)
Финал друг, такое курам и не снилось.
Финал друг, такое курам и не снилось.