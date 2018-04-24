Алли: «Боль после поражения от „Манчестер Юнайтед“ все еще не прошла»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли признался, что все еще не может оправиться после поражения от «Манчестер Юнайтед» в 1/2 финала Кубка Англии:
«Боль все еще не прошла. Мы не прошли в финал, чувствуется опустошенность.
В оставшихся играх нам нужно быть сильнее. Спасибо всем за поддержку».
Отметим, что Алли забил единственный гол «шпор» в этой встрече.
PS только концовку не завалите сезона, не стоит пропускать чукотку в 4ку.
PS только концовку не завалите сезона, не стоит пропускать чукотку в 4ку.