Алли: «Боль после поражения от „Манчестер Юнайтед“ все еще не прошла»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли признался, что все еще не может оправиться после поражения от «Манчестер Юнайтед» в 1/2 финала Кубка Англии:

«Боль все еще не прошла. Мы не прошли в финал, чувствуется опустошенность.

В оставшихся играх нам нужно быть сильнее. Спасибо всем за поддержку».

Отметим, что Алли забил единственный гол «шпор» в этой встрече.