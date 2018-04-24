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Алли: «Боль после поражения от „Манчестер Юнайтед“ все еще не прошла»

сегодня, 09:27
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли признался, что все еще не может оправиться после поражения от «Манчестер Юнайтед» в 1/2 финала Кубка Англии:

«Боль все еще не прошла. Мы не прошли в финал, чувствуется опустошенность. 

В оставшихся играх нам нужно быть сильнее. Спасибо всем за поддержку».

Отметим, что Алли забил единственный гол «шпор» в этой встрече.

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DXTK
DXTK
сегодня в 12:40
сделай так Алли.....подними руку вверх и ....... опуская скажи ......."Ну и Хрен с этим".

PS только концовку не завалите сезона, не стоит пропускать чукотку в 4ку.
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 10:37
А что ты сделал для победы? Втором тайм провалили всем составом!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:30
Ну сними новое порно.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 09:52
Это хорошо
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:32
Какая боль? Просто бы сказал,:"У меня до сих пор полыхает,как у барсука!"
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