РФПЛ будет следить за безопасностью на матчах 28-го тура в Краснодаре и Санкт-Петербурге

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил, что лига будет пристально следить за безопасностью на двух матчах 28-го тура чемпионата страны: «Краснодара» с «Локомотивом» и «Зенита» с ЦСКА.



«Матч в Краснодаре будет повышенной сложности, но, надеюсь, и организатор, и „Локомотив“ все учтут. Мы пристально наблюдаем за этим матчем, окажем помощь в случае необходимости. В этом плане стоит отметить и встречу в Санкт-Петербурге, где команды разыграют путевку в Лигу чемпионов», - рассказал Мейтин.



Быть или не быть, вот в чем вопрос... Чемпионская интрига в РФПЛ