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РФПЛ будет следить за безопасностью на матчах 28-го тура в Краснодаре и Санкт-Петербурге

сегодня, 13:11

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил, что лига будет пристально следить за безопасностью на двух матчах 28-го тура чемпионата страны: «Краснодара» с «Локомотивом» и «Зенита» с ЦСКА.

«Матч в Краснодаре будет повышенной сложности, но, надеюсь, и организатор, и „Локомотив“ все учтут. Мы пристально наблюдаем за этим матчем, окажем помощь в случае необходимости. В этом плане стоит отметить и встречу в Санкт-Петербурге, где команды разыграют путевку в Лигу чемпионов», - рассказал Мейтин.

Быть или не быть, вот в чем вопрос... Чемпионская интрига в РФПЛ

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:16
Ангел неБесГрешен:
Локо в Краснодаре может озолотиЦЦа! Причём ещё до начала матча. Зенит и Амкар могут преподнести такой подарок!
Это математически невозможно,)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:04
Количество летающих стробоскопов будет напрямую зависеть от работы судьи.........

А так армейцы 7 лет в Питере не побеждали....
Да и за последние 9 матчей Зенит ни разу не проиграл ЦСКА...при 5-ти победах.....

Думаю исходя из статистики фаворит очевиден....
Осталось малость......подтвердить это на поле...)))

Удачи Зениту !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nikola45
Nikola45
сегодня в 14:53
На С-Петербург арену нужно законом запретить пропускать Тарасовских! Этим лишь бы что то сломать!
Багор
Багор
сегодня в 14:10
Если нет пупсиков, то все будет на высоком уровне.
Шеф спартака
Шеф спартака ответил LOpp
сегодня в 14:08
LOpp:
досмотр усилят, теперь то не одну петарду не пронесут в матче Зенит-цска
Если не найдется какой-нибудь свин.
Kerri
Kerri
сегодня в 14:05
Нормально там все будет, хотя КДК все равно кого-то оштрафует!
LOpp
LOpp
сегодня в 13:51
досмотр усилят, теперь то не одну петарду не пронесут в матче Зенит-цска
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 13:46
Все равно найдется провокатор спартач. Гыгыгы.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:31
Я думаю правильное решение!
Главной задачей на матчах «Краснодара» с «Локомотивом» и «Зенита» с ЦСКА не пропустить таких болельщиков!!!

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:29
Локо в Краснодаре может озолотиЦЦа!
Причём ещё до начала матча. Зенит и Амкар могут преподнести такой подарок!
Pozitivs
Pozitivs
сегодня в 13:18
Удачной игры всем соперникам спартака и чистой игры.
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
сегодня в 13:17
С ЦСКА всё будет на самом вежливо-культурном уровне, ну не свиньи же мы какие-нибудь.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 13:14
Че в Питере то следить? Ну важный матч, бывает.
Не спартачи же к нам приедут, а вполне культурные болелы.
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