Полузащитнику «Кальяри» Жоао Педро грозит дисквалификация за допинг

Полузащитник «Кальяри» Жоао Педро подозревается в нарушении антидопинговых правил. Бразильский хавбек сдал положительную пробу на диуретик гидрохлортиазид после матча чемпионата Италии против «Сассуоло» 11 февраля и повторно после игры с «Кьево» 17 февраля.

По информации источника, прокурор хочет, чтобы Жоао Педро получил четырёхлетнюю дисквалификацию.

В текущем сезоне 26-летний игрок забил 7 голов и стал автором 1 результативной передачи в 24 матчах за «Кальяри».

Напомним, недавно ФИФА оправдала полузащитника «Рубина» и сборной России Руслана Камболова, который подозревался в употреблении допинга.