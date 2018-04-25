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Полузащитнику «Кальяри» Жоао Педро грозит дисквалификация за допинг

сегодня, 03:28

Полузащитник «Кальяри» Жоао Педро подозревается в нарушении антидопинговых правил. Бразильский хавбек сдал положительную пробу на диуретик гидрохлортиазид после матча чемпионата Италии против «Сассуоло» 11 февраля и повторно после игры с «Кьево» 17 февраля.

По информации источника, прокурор хочет, чтобы Жоао Педро получил четырёхлетнюю дисквалификацию.

В текущем сезоне 26-летний игрок забил 7 голов и стал автором 1 результативной передачи в 24 матчах за «Кальяри».

Напомним, недавно ФИФА оправдала полузащитника «Рубина» и сборной России Руслана Камболова, который подозревался в употреблении допинга.

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Все комментарии
Юррыч
Юррыч
сегодня в 10:24
И такая ерунда считается допингом?
Гальтара
Гальтара
сегодня в 08:37
Педро можно дисквалифицировать уже за то что он... Ну понятно думаю
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