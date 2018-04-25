Жилберту Силва и Наталья Водянова сыграют в благотворительном матче во Владивостоке

Сообщается, что во Владивостоке пройдет юнифайд-матч с участием чемпиона мира по футболу Жилберту Силвы, а также основателя благотворительного фонда ''Обнаженные сердца'' Натальи Водяновой.



«Приморцы смогут сфотографироваться с кубком чемпионата мира по футболу и стать свидетелями юнифайд-матча с легендарным бразильцем Жилберту Силвой. В нем сыграют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, организаторы, а также супермодель Наталья Водянова», - сообщает пресс-служба краевой администрации.



Владивосток станет первым городом третьего этапа тура кубка мира по футболу. ​Кубок на три дня прилетит в Приморье из Японии 1 мая. Приморцы на протяжении двух дней смогут фотографироваться с легендарным трофеем, который будет выставлен в специальном шатре на центральной площади города. ​



Недавно сообщалось, что мяч ЧМ-2018 отправили в космос.