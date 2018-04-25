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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
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21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.13.953.35
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Франция. Лига 1 2017/2018, 33 тур1X2
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Бышовец: «Думаю, что Салаха сегодня можно назвать одним из лучших нападающих в мире»

сегодня, 10:48
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Олимпийский чемпион-1988 Анатолий Бышовец высоко оценил уровень игры полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ромы» (5:2), в ворота которой вингер отправил два гола и дважды ассистировал партнерам.

«Думаю, что Салаха сегодня можно назвать одним из лучших нападающих в мире. Его качество игры, его влияние на результат команды производят впечатление футболиста, близкого к идеальному в атаке. Он очень гармонично действует и индивидуально, и с партнерами. Его индивидуальная яркость не может не впечатлять».

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Все комментарии
-BallonD'or1984-
-BallonD'or1984-
сегодня в 17:14
ничего, судя по всему васин его "съест" )
-BallonD'or1984-
-BallonD'or1984- ответил LOpp
сегодня в 17:14
LOpp:
Кутепов и Васин!
а лучше - три берёзы во саду )
Уфимский бомжеконедракон парижский
Уфимский бомжеконедракон парижский ответил Jeck Denielse
сегодня в 16:23
Jeck Denielse:
Салах + Кавани + Суарес = невыход нашей сборной из группы...))
Так должно быть на бумаге, но по факту царь всея Руси поспособствует выходу из группы!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Sem25
сегодня в 14:45
Sem25:
Твое: Москва - "имперское зло", я понимаю. Но зачем ты пакостишь в отношении сб. России?
Ты меня с кем то путаешь.....я не тренирую сборную......
Да и Москва прекрасный город...))
sir-5
sir-5
сегодня в 14:28
Эпизоды исполняет блестяще.А вот каков он будет с партнёрами другого уровня-увидим."Наш Мальдини" сожрёт его с потрохами,как юный начинающий наркоман пирожок с маком.
protest58us
protest58us ответил Sem25
сегодня в 13:48
Sem25:
Твое: Москва - "имперское зло", я понимаю. Но зачем ты пакостишь в отношении сб. России?
это не пакость...просто когда вспоминается чм 2014 и все говорили что Алжир можно спокойно обыгрывать...мы видели что получилось...хотя там была сборная по игрокам сравнимая с Египтом по статусу...а тут еще и Салах и Эль-Ненни...в голову Джеку не залезу..но как по мне он просто намекает, что у нас не все так круто в группе, как кажется...а к чему он это говорит?так это понятно...каждый день приближает нас к чм...и уровень хайпа пропорционально растет
Чикомас
Чикомас ответил LOpp
сегодня в 12:00
LOpp:
Кутепов и Васин!
..и Васин.
Pozitivs
Pozitivs
сегодня в 11:43
Мнение Бышовца всегда особо ценно.
Sem25
Sem25 ответил Jeck Denielse
сегодня в 11:34
Jeck Denielse:
Салах + Кавани + Суарес = невыход нашей сборной из группы...))
Твое: Москва - "имперское зло", я понимаю. Но зачем ты пакостишь в отношении сб. России?
drug01
drug01
сегодня в 11:16
Меня очень радует как он скромно радуется своим забитым голом!!!!!
LOpp
LOpp ответил Чикомас
сегодня в 11:11
Чикомас:
А мы не боимся! Против всяких Салахов у нас свой Кутепов!
Кутепов и Васин!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:11
Салах + Кавани + Суарес = невыход нашей сборной из группы...))
ВааС
ВааС
сегодня в 10:59
Пока Салах великолепен,но без трофеев..Роналду на данный момент играет не хуже,а его шедевр ножницами в ворота Юве красивее всех голов Салаха..
cska1948
cska1948
сегодня в 10:55
По мне, так Салах лучший, без всяких "из"!
Чикомас
Чикомас
сегодня в 10:55
А мы не боимся! Против всяких Салахов у нас свой Кутепов!
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