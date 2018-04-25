Бышовец: «Думаю, что Салаха сегодня можно назвать одним из лучших нападающих в мире»

Олимпийский чемпион-1988 Анатолий Бышовец высоко оценил уровень игры полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ромы» (5:2), в ворота которой вингер отправил два гола и дважды ассистировал партнерам.



«Думаю, что Салаха сегодня можно назвать одним из лучших нападающих в мире. Его качество игры, его влияние на результат команды производят впечатление футболиста, близкого к идеальному в атаке. Он очень гармонично действует и индивидуально, и с партнерами. Его индивидуальная яркость не может не впечатлять».