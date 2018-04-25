КДК обязал «Анжи» провести один домашний матч на нейтральном поле условно

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет оштрафовал «Анжи» на 150 тысяч рублей, а также обязал провести один домашний матч на нейтральном поле условно по итогам встречи 27-го тура чемпионата России против «Урала» (0:1).

«За необеспечение безопасности на стадионе КДК РФС оштрафовал футбольный клуб „Анжи“ на 150 тыс. рублей и обязал провести один домашний матч на нейтральном поле условно с испытательным сроком до конца сезона-2017/18.

За скандирование ненормативной лексики болельщиками махачкалинской команды оштрафовать „Анжи“ на 30 тыс. рублей, за появление посторонних лиц на стадионе оштрафовать „Анжи“ на 50 тыс. рублей и на 20 тыс. рублей за бросание посторонних предметов. Кроме того, за покидание технической зоны без разрешения судьи оштрафовать тренера Арсена Акаева на 20 тыс. рублей».