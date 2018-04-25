  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Сербия. Суперлига
  • Товарищеские матчи. Сборные
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
22:05 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.6545.1
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 1:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.143.3

КДК обязал «Анжи» провести один домашний матч на нейтральном поле условно

вчера, 18:21
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет оштрафовал «Анжи» на 150 тысяч рублей, а также обязал провести один домашний матч на нейтральном поле условно по итогам встречи 27-го тура чемпионата России против «Урала» (0:1).

«За необеспечение безопасности на стадионе КДК РФС оштрафовал футбольный клуб „Анжи“ на 150 тыс. рублей и обязал провести один домашний матч на нейтральном поле условно с испытательным сроком до конца сезона-2017/18.

За скандирование ненормативной лексики болельщиками махачкалинской команды оштрафовать „Анжи“ на 30 тыс. рублей, за появление посторонних лиц на стадионе оштрафовать „Анжи“ на 50 тыс. рублей и на 20 тыс. рублей за бросание посторонних предметов. Кроме того, за покидание технической зоны без разрешения судьи оштрафовать тренера Арсена Акаева на 20 тыс. рублей».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны в домашнем матче Кубка России из-за расизма
Вчера, 18:12 40
«Зенит» и «Арсенал» в сумме оштрафованы на 550 тысяч рублей
Вчера, 18:07 4
«Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за нацистские выкрики болельщиков
Вчера, 18:01 121
Полузащитнику «Кальяри» Жоао Педро грозит дисквалификация за допинг
Вчера, 03:28 4
«Панатинаикос» на 3 года отстранен от еврокубков
24 апреля 10
ККК рассмотрит удар Гранквиста по лицу Витиньо
23 апреля 136
Обсудить
Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 20:36
Я считаю КДК РФС поступили правильно если были такие нарушения
Sergus
Sergus
вчера в 19:46
Условно это когда ты вроде бы есть, а на самом деле в другом месте.
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:49
Что скромно
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 18:39
КДК ты продажная ....... ...... ты .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100