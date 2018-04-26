Васкес: «Рибери – выдающийся футболист. Он играет так, словно ему 25 лет»

Вингер «Реала» Лукас Васкес подвёл итоги первой полуфинальной встречи с «Баварией» в Лиге чемпионов (2:1):

«Это было сложный матч, и „Бавария“ не облегчила нам задачу. Но в конце концов, мы оказались более успешными, чем они. Мы показали очень хорошую игру.

Гол Асенсио? Это была отличная контратака после потери Рафиньи. Марко отлично реализовал свой шанс. Уже на протяжении долгого времени он демонстрирует, что является потрясающим футболистом.

Да, я помешал Рибери забить второй гол, но и мои одноклубники помогли упростить мне эту задачу. Рибери – выдающийся футболист, ему 35 лет, но он играет так, словно ему всего 25».