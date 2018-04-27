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Раньери пропустил празднование 75-летия «Нанта», так как не смог найти место на парковке

сегодня, 00:08

Наставник «Нанта» Клаудио Раньери пропустил праздничную церемонию в честь 75-летнего юбилея французского клуба, что очень не понравилось болельщикам. Итальянский специалист прокомментировал случившееся так:

«Когда я прибыл на место проведения церемонии, на парковке стояло слишком много машин. Я не смог найти себе место. Тогда я сказал президенту, что не посещу церемонию.

Затем я попросил водителя отвезти меня в аэропорт Нанта, сел на частный самолет и полетел в Лондон. В моей квартире протек потолок, несколько дней лил сильный дождь».

Ранее сообщалось, что Раньери останется в «Нанте» еще минимум на один сезон.

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Все комментарии
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:26
Походу с Варди поехал бухать
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 00:22
Полное неуважение к команде. Пораньше приехать, чтобы парковку не заняли, или общественным транспортом воспользоваться прям ну вообще не вариант.
Семьнуль команда
Семьнуль команда ответил 311
сегодня в 00:18
311:
Мог бы и на такси приехать!)
Денег пожалел.
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 00:15
Ну и отмазка.
311
311
сегодня в 00:11
Мог бы и на такси приехать!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:10
А вот Моуриньо всегда находит место на парковке. Даже для огромного автобуса.
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