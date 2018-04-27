Раньери пропустил празднование 75-летия «Нанта», так как не смог найти место на парковке

Наставник «Нанта» Клаудио Раньери пропустил праздничную церемонию в честь 75-летнего юбилея французского клуба, что очень не понравилось болельщикам. Итальянский специалист прокомментировал случившееся так:

«Когда я прибыл на место проведения церемонии, на парковке стояло слишком много машин. Я не смог найти себе место. Тогда я сказал президенту, что не посещу церемонию.

Затем я попросил водителя отвезти меня в аэропорт Нанта, сел на частный самолет и полетел в Лондон. В моей квартире протек потолок, несколько дней лил сильный дождь».

Ранее сообщалось, что Раньери останется в «Нанте» еще минимум на один сезон.