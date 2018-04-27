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РФПЛ повысит меры безопасности на матчах последнего тура в Москве

сегодня, 11:26

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил, что меры безопасности в Москве во время матчей заключительного тура чемпионата России 13 мая будут повышенными в связи с играми принципиальных соперников - «Спартака» и ЦСКА.

«Согласно регламенту чемпионата России по футболу, все матчи последнего тура проходят одновременно. Это большая нагрузка для сил правопорядка, но ничто не должно испортить окончание чемпионата. Уверен, что полиция сработает профессионально. Сейчас уже другое время - все понимают, что это [инциденты] чревато серьезными последствиями».

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AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 12:01
Караульщик Байкал рассуждает о посещаемости)) Ахахахахаха. Где там его локомотив? Скока на него ходит?))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:37
У Спартака на последнем матче с Ахматом было половина стадиона, к концу матча стадион был почти пуст! Сдаётся насчёт Спартака вообще не стоит париться из-за пару тысяч!
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