ЦСКА продал 4 тысячи билетов на выездную игру с «Зенитом»

ЦСКА реализовал 4 тысячи билетов на выездную игру 28-го тура РФПЛ с «Зенитом». Об этом сообщил руководитель отдела ЦСКА по работе с болельщиками Иван Уланов.

«На сегодняшний день реализовано более 4 тыс. билетов. Мы запросили полную квоту – 5500 билетов у „Зенита“. Не уверен пока, что на нашем секторе будет аншлаг, но 4 тыс. билетов уже реализовали».

Команды рассудит судейская бригада Романа Галимова.