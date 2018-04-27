ЦСКА продал 4 тысячи билетов на выездную игру с «Зенитом»

ЦСКА реализовал 4 тысячи билетов на выездную игру 28-го тура РФПЛ с «Зенитом». Об этом сообщил руководитель отдела ЦСКА по работе с болельщиками Иван Уланов.
«На сегодняшний день реализовано более 4 тыс. билетов. Мы запросили полную квоту – 5500 билетов у „Зенита“. Не уверен пока, что на нашем секторе будет аншлаг, но 4 тыс. билетов уже реализовали».
Команды рассудит судейская бригада Романа Галимова.
Победа может с большой долей вероятности вывезти одну из команд в квалификацию ЛЧ......
А уж успех там это плюс 13-15 млн евро к бюджету....
На такие матчи лучше приглашать импортных судей...чтоб не было потом разговоров....кто всё купил....Гинер или Миллер....
При удачном раскладе тура - Питер может и на 2-е место в таблице подняться....
Удачи Зениту !!!!!!!!!!!!
Победа может с большой долей вероятности вывезти одну из команд в квалификацию ЛЧ......
А уж успех там это плюс 13-15 млн евро к бюджету....
На такие матчи лучше приглашать импортных судей...чтоб не было потом разговоров....кто всё купил....Гинер или Миллер....
При удачном раскладе тура - Питер может и на 2-е место в таблице подняться....
Удачи Зениту !!!!!!!!!!!!
Они же уверены что их бесплатно у арены тоннами раздают....
Они же уверены что их бесплатно у арены тоннами раздают....