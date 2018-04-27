  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Лига Европы
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья3.83.71.9
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:0 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.83.74.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.53.152.95

ЦСКА продал 4 тысячи билетов на выездную игру с «Зенитом»

сегодня, 15:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА29.04.2018 в 16:30 Не начался

ЦСКА реализовал 4 тысячи билетов на выездную игру 28-го тура РФПЛ с «Зенитом». Об этом сообщил руководитель отдела ЦСКА по работе с болельщиками Иван Уланов.

«На сегодняшний день реализовано более 4 тыс. билетов. Мы запросили полную квоту – 5500 билетов у „Зенита“. Не уверен пока, что на нашем секторе будет аншлаг, но 4 тыс. билетов уже реализовали».

Команды рассудит судейская бригада Романа Галимова.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мутко: «На ЧМ-2018 продано 2,5 млн билетов»
Сегодня, 15:34 2
«Рома»: разделить чужую вину
Сегодня, 10:30Доскен Бахытулы в блоге Дно пробито7
Полиция Рима готовится к приезду тысячи потенциально опасных фанатов «Ливерпуля»
Сегодня, 07:35 1
Более 78 тысяч билетов продано на матч «Интер» - «Ювентус»
Вчера, 20:03 20
71% английских болельщиков против продажи стадиона «Уэмбли» Хану
Вчера, 18:59 6
Казань посетят около 1 тыс. болельщиков из Южной Кореи во время ЧМ-2018
Вчера, 16:37 5
Обсудить
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:51
Матч года.....
Победа может с большой долей вероятности вывезти одну из команд в квалификацию ЛЧ......
А уж успех там это плюс 13-15 млн евро к бюджету....

На такие матчи лучше приглашать импортных судей...чтоб не было потом разговоров....кто всё купил....Гинер или Миллер....

При удачном раскладе тура - Питер может и на 2-е место в таблице подняться....

Удачи Зениту !!!!!!!!!!!!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:48
Хорошая будет поддержка.
Литейный 4
Литейный 4 ответил ndedov
сегодня в 15:41
ndedov:
Приедут москвичи к нам в город революции, а что не ехать то лег, уснул и тут уже.
На Сапсане вообще достаточно посмотреть пару фильмов и ты уже в Питере.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 15:39
Аншлаг, кроме может быть гостевого сектора обеспечен. Желаю красивой игры без вмешательства судей.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 15:32
VIPded
VIPded
сегодня в 15:31
Желаю ЦСКА порадовать выездных победой! Ну и невыехавшие порадуются заодно...)))
andre_can
andre_can
сегодня в 15:30
че та не оперативно раскупают...видимо не верят в команду пенсионеров :)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:27
Зачем же москвичи билеты покупают..????
Они же уверены что их бесплатно у арены тоннами раздают....
kukuruzonax
kukuruzonax
сегодня в 15:27
Эх, жаль, с моей работой, опять придётся в пропустить выезд(
ndedov
ndedov
сегодня в 15:23
Приедут москвичи к нам в город революции, а что не ехать то лег, уснул и тут уже.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100